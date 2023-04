Wyniki spółek państwowych dobre tylko na pierwszy rzut oka. Orlen ratuje sytuację

Na 19 spółek państwowych notowanych na warszawskiej giełdzie 17 już opublikowało swoje wyniki za ubiegły rok. Redakcja Business Insider postanowiła je podsumować. Wygląda to dobrze, ale tylko na pierwszy rzut oka.

Wynikami pochwalić może się głównie Orlen, JSW i PKP Cargo.

Zaskakuje strata KGHM… i to pomimo wysokich cen miedzi.

Spółki energetyczne ponoszą ciężar rządowych regulacji.

Spółki skarbu państwa - danych nie ma jeszcze tylko z GPW i PHN - w czwartym kwartale ubiegłego roku dały łączny zysk ponad 17 mld zł, czyli aż o 55 proc. wyższy rok do roku, choć zarazem niższy od prognoz analityków o 23 proc.

Z tego PKN Orlen, czyli państwowy gigant energetyczno-paliwowy, zarobił aż 16,4 mld zł na czysto. Innymi słowy, cała reszta dała łącznie zaledwie 600 mln zł czystego zysku – podkreśla Business Insider.

Orlen swój wynik wykręcił nie tylko sprzedażą na stacji paliw. Wynika on także z wyższej wewnętrznej wyceny aktywów PGNiG, tj. wyższej, niż Orlen za nie zapłacił m.in. państwu. Różnica zwiększyła wynik operacyjny grupy o aż 8,2 mld zł w czwartym kwartale.

Dobre wyniki państwowych spółek sektora finansowego

Łączny wynik grupy PKO BP, grupy PZU, Banku Pekao, Alior Banku i BOŚ Banku wyniósł 4,2 mld zł, czyli o 45 proc. więcej niż rok wcześniej i o 9 proc. więcej niż prognozowali analitycy rynku.

Jak pisze BI - najbardziej analityków zaskoczył Bank Pekao, którego zyski urosły o 28 proc. rdr, do 886 mln zł netto. To o 20 proc. powyżej średniej z prognoz zbieranych przez PAP.

Grupa ubezpieczeniowo-bankowa PZU, w skład której wchodzą oprócz ubezpieczyciela PZU jeszcze Pekao i Alior, zarobiła o 36 proc. więcej rok do roku i o 19 proc. więcej od prognoz.

Grupa PKO BP przebiła wynik z poprzedniego roku o aż 44 proc., zarabiając 1,7 mld zł na czysto. To akurat było bardzo zbliżone do szacunków rynkowych.

Z banków gorsze wyniki rok do roku pokazał tylko BOŚ Bank.

Dobre wyniki JSW oraz PKP Cargo. Nie tylko wpływ wojny

Czysty zysk w czwartym kwartale górniczej JSW wyniósł 1,2 mld zł i był wyższy o 22 proc. rdr oraz o 2,3 proc. przebił oczekiwania analityków i to pomimo spadku cen sprzedaży.

Na kryzysie wynikającym z toczącej się na Ukrainie wojny zarabia PKP Cargo, przewożąc stamtąd zboże do portów na północy Polski, ale także węgiel importowany z portów na południe.

Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 153 mln zł.

Bardzo napięta sytuacja w spółkach energetycznych

Łączna strata wielkiej czwórki producentów energii: PGE, Enei, Tauronu i Energi wyniosła aż 2,5 mld zł w czwartym kwartale, czyli wynik netto rok do roku pogorszył się o aż 3,6 mld zł – wylicza Business Insider.

Największe straty poniosła grupa Enea, która była 743 mln zł na minusie, podczas gdy rok wcześniej zarobiła 406 mln zł.

EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) skurczył się o 82 proc. rok do roku do zaledwie 146 mln zł.

Awaria na ważnej ścianie wydobywczej zredukowała wyniki i zwiększyła koszty należącej do Enei kopalni Bogdanka. W rezultacie sprzedaż spadła w czwartym kwartale o 55 proc. rdr do 1,2 mln ton, koszty poszły w górę o 245 mln zł, a kopalnia zakończyła ostatnie trzy miesiące roku stratą netto 135 mln zł. Rok wcześniej był zysk 131 mln zł.

Grupa Energa, wchodząca w skład Orlenu, zanotowała aż 633 milionową stratę.

Tauron na marży ze sprzedawanej energii elektrycznej w segmencie wytwarzania odnotował - 860 mln zł w czwartym kwartale ub.r., a na marży z ciepła - 142 mln zł. Spółka częściowo zrekompensowała to marżą na energii elektrycznej w segmencie sprzedaży + 614 mln zł.

W PGE sprzedaż energii była wyższa o 62 proc. rok do roku, jednak w grudniu 2022 r. po raz pierwszy wyniki spółki zostały obciążone z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Jak podaje BI - odpis z tego tytułu w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej i Obrotu wyniósł 351 mln zł.

Jednocześnie przychód w 2022 r. spadł o 808 mln zł w związku z ustawą o środkach nadzwyczajnych na 2023 r.

Do tego rekompensata dla firm obracających energią elektryczną za niższe ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych kosztowała PGE łącznie 543 mln zł.

Ceny gazu pogrążyły wynik Azotów, ale też problem na rynku nawozów

Prawie miliard złotych straty netto w czwartym kwartale wykazała Grupa Azoty. Rok wcześniej w analogicznym okresie było 109 mln zł na plusie.

Business Insider przytacza konkretne dane, które wpłynęły na wynik Grupy.

Straty to w części efekt wzrostu ceny gazu, którego koszt poszedł w górę o 9 proc. rdr do 2,5 mld zł w czwartym kwartale, mimo spadku jego zużycia w całej grupie. Koszt energii elektrycznej poszedł w górę o ponad połowę do 419 mln zł, a koszty surowców kopalnych wzrosły o 57 proc. do 374 mln zł.

Niedawno firma podkreślała, że dotkliwie odczuwa sytuację panującą na europejskim rynku nawozowo-chemicznym.

KGHM traci pomimo wysokich cen miedzi. Globalne spojrzenie

KGHM, między październikiem a grudniem ubiegłego roku, stracił 494 mln zł netto.

EBITDA polskich zakładów KGHM spadł w czwartym kwartale o 20 proc. rdr, w chilijskim Sierra Gorda o 32 proc., a w kanadyjskim KGHM International o 16 proc. Spółka jako przyczynę gorszych wyników wskazuje niższe uzyski miedzi i innych metali w rudzie w kopalniach zagranicznych.

