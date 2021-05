Wyniki Taurona za I kwartał pod pozytywnym wpływem zdarzeń jednorazowych

Grupa Tauron w I kwartale 2021 roku osiągnęła 6,4 mld zł przychodów ze sprzedaży notując ponad 1,7 mld zł zysku EBITDA oraz 0,85 mld zł zysku netto wobec 5,47 mld zł przychodów, 0,96 mld zł zysku EBITDA i 0,16 mld zł zysku netto w I kwartale 2020.

Blok 910 MW podnosi produkcję prądu grupy, OZE ze spadkiem

Inwestycje mniejsze, wskaźnik dług netto/EBITDA "zniekształcony"

W I kwartale 2021 roku Grupa Tauron dostarczyła łącznie 13,79 TWh energii elektrycznej, tj. o 4 proc. więcej niż rok wcześniej (13,25 TWh). Segment Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,7 mln odbiorców, a liczba klientów wzrosła o 53 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem.W I kwartale 2021 Grupa Tauron wyprodukowała 4,2 TWh energii elektrycznej, tj. o 31 proc. więcej w stosunku do poprzedniego roku (3,2 TWh), co wynika głównie z pracy bloku 910 MW w Jaworznie oddanego do eksploatacji w listopadzie 2020 r.Produkcja energii elektrycznej w segmencie OZE wyniosła 0,34 TWh, tj. o 26 proc. mniej niż w analogicznym kwartale 2020 r. (0,46 TWh), co wynikało z mniej korzystnych warunków wietrznych w porównaniu z rokiem ubiegłym.Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2021 w Grupie Tauron wyniosła 1,43 mln ton (+21 proc. rok do roku). Lepszy wynik jest wypadkową wyższej produkcji węgla dzięki korzystniejszemu układowi frontów ścianowych w ZG Sobieski i ZG Janina.W I kwartale 2021 r. 48 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z zakładów górniczych Tauron Wydobycie. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.W I kwartale 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 639 mln zł i były niższe o 32 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2020 r., kiedy wyniosły 940 mln zł (bez inwestycji kapitałowych).Wynika to przede wszystkim, jak wyjaśnia Tauron, ze spadku nakładów w segmencie Wytwarzanie, co było związane z zakończeniem w IV kwartale 2020 budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (457 mln zł) i były przeznaczone m.in. na budowę nowych przyłączy (231 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (192 mln zł).Grupa Tauron zarządza płynnością finansową wykorzystując centralny model finansowania oraz centralną politykę zarządzania ryzykiem finansowym. Wskaźnik dług netto/EBITDA był niższy od raportowanego w I kwartale 2020 r. i wyniósł 1,96x.- Poziom wskaźnika zadłużenia na koniec I kwartału 2021 jest zniekształcony, ponieważ w kalkulacji wskaźnika uwzględniona jest EBITDA za ostatnie 12 miesięcy, w której ujęte są zdarzenia jednorazowe o łącznej wartości niemal 900 mln zł. W kolejnych kwartałach spodziewamy się wzrostu tego wskaźnika -stwierdził prezes Paweł Strączyński.Zdaniem prezesa Pawła Strączyńskiego w obliczu coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej UE niezbędnym rozwiązaniem dla zapewnienia dalszego istnienia grup energetycznych w Polsce, w tym Taurona , jest jak najszybsze wydzielenie aktywów węglowych i skupienie ich w podmiocie będącym własnością Skarbu Państwa, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski.- Wydzielenie aktywów opartych na węglu z Grupy Tauron odblokuje potencjał inwestycyjny i rozwojowy grupy poprzez przywrócenie możliwości zaciągania długu na transformację w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych - stwierdził prezes Paweł Strączyński.