Wypłaty z Funduszu Odbudowy jeszcze w tym roku

W "Rządowej ławie" rozmawiamy z Waldemarem Budą, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej o tym, kiedy Komisja Europejska powinna zaakceptować polski KPO, kiedy ruszą pierwsze projekty z tych środków i dlaczego nie skorzystamy z puli pożyczkowej funduszu.

Szeroki nadzór nad wydatkami. Ważny trzeci sektor

Polska nie chce pożyczek

- Włożyliśmy wiele pracy w rozmowy z KE. Spotkaliśmy się z nimi kilkadziesiąt razy, żeby krok po kroku przedyskutować poszczególne zapisy. Plan w większości jest uzgodniony i myślę, że żadnych zaskoczeń być nie powinno - dodaje.Pierwsze środki, według Budy, powinny być dostępne dla Polski jeszcze przed końcem tego roku.- Przypomnę, że te środki muszą być jeszcze zgromadzone przez Komisję Europejską z rynków finansowych. Rozporządzenie przewiduje wpłatę 12 proc. zaliczki, więc myślę, że choćby z tej zaliczki pierwsze kwoty się pojawią - tłumaczy wiceministerDo tego czasu jednak kraje członkowskie muszą przygotować przepisy i cały ekosystem wdrażania KPO, w tym instytucje, które będą to robić.I tu niezbędny będzie Komitet Monitorujący, o którym środowiska rządowe komunikują od niedawna, starając się niejako odpowiadać na zarzuty braku należytej kontroli nad wydatkowaniem środków z UE i wydawaniu ich na nieprorozwojowe inwestycje, wbrew założeniom Funduszu Odbudowy.- To będzie ciało najwyższego rzędu, jeśli chodzi o nadzór Krajowego Planu Odbudowy w Polsce. Przedstawicielstwo tam będzie bardzo szerokie: od przedstawicieli rządu, samorządów, związków zawodowych, przedsiębiorców po trzeci sektor. Musimy ustalić schemat wyboru tych członków Komitetu. Zrównoważymy to w taki sposób, by każde środowisko czuło się usatysfakcjonowane. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że poszczególne centrale związkowe, ale też poszczególne korporacje samorządowe, będą miały swojego niezależnego członka w tym komitecie – podkreśla.W „Rządowej ławie” pytamy wiceministra o to, dlaczego w KPO nie ma propozycji wykorzystania puli pożyczkowej z Next Generation EU?- W pierwszym rozdaniu sięgamy po około 11 z 34 mld euro, które są w naszej kopercie. Mamy czas do końca 2023 roku, żeby skorzystać z całej reszty. Są to środki tanie, ale wchodzące we wszystkie wskaźniki zadłużeniowe. W związku z tym musimy być bardzo ostrożni w pozyskiwaniu tego kapitału – odpowiada.Buda tłumaczy, że spora część krajów w ogóle nie zakłada sięgania po środki pożyczkowe.- Stabilizująca reguła wydatkowa ogranicza możliwości zadłużeniowe państw. One z tego powodu nie mogą sięgnąć po te środki. Liczymy na to, że Komisja Europejska podejdzie elastycznie do wymogów, które stawia jako mierniki zadłużenia państw. To często jest bariera – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej.