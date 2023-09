Wyprodukują wysokogatunkowy, niskowzbogacony uran

BWX Technologies, Inc ma przetworzyć tysiące kilogramów złomu będącego własnością rządu USA.

BWX Technologies, Inc ma przetworzyć tysiące kilogramów złomu będącego własnością rządu USA, zawierającego wzbogacony uran, w celu wyprodukowania wysokogatunkowego, niskowzbogaconego uranu - czyli HALEU - surowca na paliwo do zaawansowanych reaktorów jądrowych.

HALEU, skrót od High-Assay Low-Enriched Uranium, to uran wzbogacony w taki sposób, że stężenie rozszczepialnego izotopu uranu-235 (U-235) wynosi od 5 proc. do 20 proc. masy uranu. HALEU jest wzbogacany w zakresie od 5 proc. do 20 proc. i jest wymagany w przypadku większości zaawansowanych reaktorów w USA w celu uzyskania mniejszych projektów, które zapewniają większą moc na jednostkę objętości.

Jak wskazano w World Nuclear News, w ciągu najbliższych pięciu lat firma wyprodukuje ponad dwie tony HALEU ze złomu dostarczonego przez Krajową Administrację Bezpieczeństwa Jądrowego Departamentu Energii USA. Złom występuje obecnie w różnej formie i jest na różnym poziomie wzbogacenia. Rząd zebrał go z wielu różnych źródeł, głównie w Kompleksie Bezpieczeństwa Narodowego Y-12.

Oczekuje się, że kilkaset kilogramów produktu końcowego - surowca HALEU o stopniu wzbogacenia 19,75 proc. będzie dostępnych już w 2024 roku.

Prace ma wykonać BWXT Nuclear Operations Group, Inc w swoich zakładach w pobliżu Lynchburg w Wirginii. Do wsparcia programu firma planuje zatrudnić około 20 nowych operatorów, inżynierów i personel ds. bezpieczeństwa. Całkowita wartość zamówienia wynosi do 116,5 miliona dolarów.