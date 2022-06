Wyprowadzenie produkcji paneli fotowoltaicznych do Chin mści się w dwójnasób

- Dostępność paneli PV w Europie, a w tym w Polsce będzie się pogarszała, bo generowany m.in. przez wysokie ceny prądu popyt na panele PV rośnie szybko, a podaż nie nadąża z powodu problemów logistycznych z dostawami z Chin. Ceny paneli PV nadal raczej będą rosły ze względu na wzrost kosztów produkcji - przewiduje Michał Siembab, reprezentujący PVO International w Polsce.

- Praprzyczyną problemów z zaopatrzeniem Europy w panele PV jest to, że Europa przegrała z Chinami konkurencję kosztową w ich produkcji i ich wytwarzanie zostało przeniesione do Chin - mówi Michał Siembab reprezentujący PVO International w Polsce.

- Uważam, że przynajmniej w najbliższych miesiącach sytuacja nie poprawi się i dostawy paneli PV oraz innych komponentów instalacji PV z Chin nie będą realizowane płynnie - ocenia nasz rozmówca.

Jego zdaniem głównym motorem wzrostu cen paneli PV w Polsce jest wzrost cen energii nakręcający popyt na panele PV w całej Europie.

Nadal słyszymy o zakłóceniach w łańcuchach dostaw fotowoltaiki z Chin, głównego źródła zaopatrzenia w panele PV Europy, w tym Polski. Z czego to obecnie wynika?

- Pierwsze kłopoty z dostawami paneli z Chin do Europy, a w tym do Polski, zaczęły się jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. Wtedy związane były głównie z kosztami frachtu.

Europa sprowadza z Chin wielokrotnie więcej produktów niż tam eksportuje. W związku z tym coraz trudniej o dostępność kontenerowców na trasie Chiny-Europa, a to się przekłada na koszty frachtu podbijające ceny importowanych produktów, w tym paneli PV. Obecnie koszt transportu kontenera z Rotterdamu do Szanghaju to około 1,5 tys. dolarów, a w odwrotnym kierunku 15 tys. dolarów.

Pandemia COVID-19 spotęgowała problemy z frachtem z Chin, wydłużyła czas oczekiwań na dostawy paneli PV do Europy, w tym Polski, ale ceny paneli PV nie rosły. Lockdowny zatrzymały inwestycje w farmy PV, na poszczególnych rynkach powstały nadwyżki paneli PV i ich ceny pod koniec 2020 spadły w Europie do historycznie niskich poziomów, rzędu 18 eurocentów/Wp.

Ale w 2021 przyszły kolejne kłopoty. 70 proc. krzemu wykorzystywanego na świecie w przemyśle elektronicznym, a w tym do produkcji paneli PV, pochodziło z zakładów chińskiego regionu Xinjiang, wobec których pojawiły się podejrzenia o wykorzystywanie do pracy przymusowej mniejszości ujgurskiej przetrzymywanej w obozach internowania. Chiny zostały zmuszone do znalezienia alternatywnego źródła krzemu, co oznaczało zawirowania m.in. w produkcji paneli PV.

Postpandemiczny wzrost cen surowców do produkcji paneli PV - krzemu, szkła, aluminium, miedzi - doprowadził do wzrostu cen chińskich paneli PV. Problemy z przywozem paneli PV z Chin do Europy nie ustąpiły. Koszty frachtu są nadal bardzo wysokie, a czas oczekiwania na dostawy wydłużył się.

Jak przekładają się problemy z dostawami chińskich paneli PV na europejski rynek fotowoltaiki?

- Po pandemii problemy z dostawami paneli PV z Chin przekładają się przede wszystkim na wzrost cen paneli PV w Europie, wynikający z wysokich kosztów frachtu i wzrostu kosztów produkcji będących pochodną wzrostu cen surowców. Chińskie panele są dostępne, ale drożeją i trzeba na nie długo czekać. Należy się liczyć z opóźnieniami w dostawach i bardzo szybkimi zmianami cen w górę, nawet już zakontraktowanych dostaw.

Co jest pana zdaniem praprzyczyną problemów z dostawami paneli PV z Chin do Europy?

- Europa przegrała z Chinami konkurencję kosztową w produkcji paneli PV i ich wytwarzanie zostało przeniesione do Chin.

Wyprowadzenie produkcji paneli PV z Europy do Chin mści się w dwójnasób. Chińskie panele na pewno drożeją, bo rosną ceny surowców do produkcji paneli PV, ale też nie do końca wiemy, co się dzieje w przemyśle chińskim produkującym panele, a poza tym europejska branża PV nie ma kontroli nad dostawami paneli PV.

Jak wzrost cen surowców i frachtu przełożył się na ceny paneli PV?

- W 2021 roku ceny paneli PV w Europie, a są to panele głównie importowane z Chin, wzrosły o około 30 proc., do poziomu około 28 eurocentów/Wp. Obecnie ceny są mniej więcej na poziomie 30 eurocentów/PW, ale nie sposób przewidzieć, jak będą kształtowały się w kolejnych miesiącach.

Jaki jest wpływ wojny na Ukrainie na ceny paneli PV?

- Odzwierciedlenia w cenie i dostępności surowców jeszcze nie widać. To wynika z tego, że obecnie montowane panele PV to efekt zakupów i dostaw dokonanych na długo przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Należy dodać, że ubiegłoroczny wzrost cen dotyczył nie tylko cen paneli PV, ale też inwerterów czy systemów montażowych. Widzimy, że w tym roku ceny systemów montażowych nadal rosną i słychać, że ich producenci mają kłopoty ze zdobyciem surowców do produkcji, czyli stali i aluminium.

Czy są przesłanki pozwalające stwierdzić, że dostępność poprawi się, a ceny spadną?

- Uważam, że przynajmniej w najbliższych miesiącach sytuacja nie poprawi się i dostawy paneli PV oraz innych komponentów instalacji PV z Chin nie będą realizowane płynnie.

Wskutek lockdownu spowodowanego koronawirusem przez poprzednie dwa miesiące porty chińskie nie pracowały, a wcześniej statki docierały spóźnione o kilka miesięcy. Chińskie porty zostały odblokowane dopiero 1 czerwca 2022.

Upłynie kilka miesięcy zanim towary zgromadzone w chińskich portach w trakcie lockdownu zostaną przeładowane na statki i wysłane m.in. do Europy. Obecnie panele z Chin nie dopływają do Europy w ustalonych terminach, a w niektórych przypadkach na nowe dostawy falowników trzeba czekać kilka miesięcy.

Przez ostanie kilka lat co roku podwajaliśmy sprzedaż paneli PV. W 2021 roku sprzedaliśmy w Europie panele o mocy 1,3 GW, ale w tym roku, chociaż popyt jest duży, to ze względu na ograniczoną dostępność paneli, raczej nie podwoimy sprzedaży.

Jak na polski rynek wpływają zakłócenia w dostawach z Chin paneli i innych komponentów instalacji PV?

- W Polsce obecnie nie ma problemów z zaopatrzeniem w panele PV. Informacje o planowanych zmianach rozliczeń prosumentów skłoniły dystrybutorów do dużych zakupów paneli, bo słusznie przewidzieli wzmożony popyt. Zapotrzebowanie rynku okazało się jednak mniejsze od spodziewanego.

Popyt na panele ograniczyły możliwości wykonawcze firm instalacyjnych, a te spadły, bo część firm straciła ukraińskich pracowników, którzy po wybuchu wojny wrócili na Ukrainę. Oceniam, że teraz większość dystrybutorów paneli PV w Polsce powiedziałaby, że ma wysokie stany magazynowe.

W Polsce problemy z dostawami paneli PV z Chin przekładają się głównie na wzrost cen paneli wywoływany jednak nie tylko przez przerywane łańcuchy dostaw, ale też przez wzrost cen surowców.

Jednak moim zdaniem głównym motorem wzrostu cen paneli PV w Polsce nie jest problem utrzymania płynności dostaw z Chin czy wzrost cen paneli będący pochodną wzrostu kosztów produkcji. Jest nim wzrost cen energii nakręcający popyt na panele PV w całej Europie.

Jaki mechanizm tu zadziałał?

- W efekcie wzrostu cen surowców energetycznych w Europie doszło do bardzo dużych podwyżek cen energii elektrycznej. To spowodowało wzrostu popytu na instalacje fotowoltaiczne zarówno w segmencie gospodarstw domowych, jak i w segmencie biznesu, bo fotowoltaika stała się sposobem na obniżanie kosztów energii. Ponadto wzrost cen energii elektrycznej w połączeniu z podnoszonymi celami OZE oznacza także wzrost zainteresowania inwestycjami w farmy PV, co też nakręca popyt na panele PV.

Branża fotowoltaiczna Polsce w kolejnych miesiącach 2022 roku musi się liczyć z kłopotami w dostępności paneli PV?

- To jest pytanie o to, jakie są stany magazynowe dystrybutorów paneli PV w Polsce i o to, czy będą chcieli sprzedawać w Polsce, czy może poza Polską. Inne rynki europejskie, jak na przykład niemiecki, pozwalają na uzyskiwanie większych marży na sprzedaży paneli PV. Tam ceny energii są wyższe niż w Polsce, a społeczeństwa zamożniejsze, co w sumie przekłada się na wysoki popyt na PV i możliwość uzyskiwania wyższych marż niż w Polsce.

Zdarza się, że polscy dystrybutorzy paneli PV ze względu na wyższe marże przekierowują sprzedaż na inne rynki, ale jeśli z tego powodu pojawią się problemy z dostępnością paneli PV, to na rynku mikroinstalacji.

Inwestorów budujących farmy PV problem z dostępnością paneli w sieciach dystrybucyjnych raczej nie dotknie, bo najczęściej negocjują dostawy bezpośrednio z producentami i dla nich dostępność paneli to kwestia relacji.

Jakie są szanse na zmianę sytuacji w zaopatrzeniu europejskiego rynku w panele PV, czyli de facto na rozpoczęcie na większą skalę produkcji paneli PV w Europie?

- Na pewno nie jest możliwe szybkie odtworzenie produkcji paneli PV w Europie, a wątpliwe jest, żeby bez wsparcia politycznego i finansowego do tego kiedykolwiek doszło, bo nie widać szans na rynkowe wygranie konkurencji kosztowej z Chinami.

Z drugiej strony nie jest tak, że nie ma alternatyw dla chińskich paneli. Wyszliśmy z założenia, że trzeba szukać wyjścia z kłopotów z dostawami z Chin i zaproponowaliśmy klientom nowy produkt. Zaczęliśmy sprzedaż amerykańskich paneli w technologii thin film, nie wykorzystującej krzemu oraz w żaden sposób nie powiązanej z łańcuchami dostaw z Chin.

Reasumując, jaka jest pana zdaniem perspektywa, jeśli chodzi o dostępność i ceny paneli na polskim rynku do końca 2022 roku?

- Na pewno nadal na rynku będą dominowały chińskie panele PV. Oceniam, że wraz z upływem czasu do końca tego roku dostępność paneli PV w Europie, a w tym w Polsce, będzie się pogarszała, bo generowany m.in. przez wysokie ceny prądu popyt na panele PV rośnie szybko, a podaż nie nadąża z powodu problemów logistycznych z dostawami z Chin.

Ceny paneli PV w tym roku nadal raczej będą rosły ze względu na wzrost kosztów produkcji i cen sprzedaży. Obecnie w Polsce ceny paneli są na poziomie 28-30 eurocentów/Wp, ale jaka będzie cena za pół roku, tego nikt nie wie.