Wysadzenie Nord Stream 2 odbija się na polskich wiatrakach na Bałtyku

Paweł Śliwa, wiceprezes ds. innowacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, tłumaczy nam, z jakimi zagrożeniami wiąże się obecnie budowa elektrowni wiatrowych na Bałtyku.

Jak przyznaje nasz rozmówca: wybuch dwóch nitek gazociągu Nord Stream 2 zmienił wiele. Nie znaczy to jednak, że wcześniej nie dostrzegano kwestii bezpieczeństwa nowych instalacji energetycznej w polskiej części Morza Bałtyckiego.

- Instalacje offshore budowane są na otwartym morzu - i przez to stają się bardziej podatne na zagrożenia. Widać było to na przykładzie wybuchu rurociągów Nord Stream 2. Musimy zagwarantować bezpieczeństwo dostaw dla naszych klientów. Nasze dwa projekty – Baltica 2 i Baltica 3 – zapewnią dostawy energii elektrycznej dla 4 mln gospodarstw domowych. Gdyby taki kabel eksportowy nagle przestał działać, to miliony mieszkańców zostaną pozbawione energii – mówi wiceprezes PGE.

Sprawdź jakie cyberzagrożenia dotyczą polskiego offshore (rozmowa poniżej):

Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Pawłem Śliwą, wiceprezesem Polskiej Grupy Energetycznej

Paweł Śliwa zapewnia, że firma na bieżąco dba choćby o bezpieczeństwo swoich inwestycji m.in. badając dostawców pod kątem odpowiedniej certyfikacji urządzenia, które będą zamontowane, a potem wpięte w sieć.

- W przypadku offshore prawdopodobnie zderzamy się z potrzebą uregulowania kwestii cybebezpieczeństwa być może nawet i na polu ustawowym – ocenia.

Jak słyszymy - PGE w tym zakresie ściśle współdziała już z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

- W Ustce, w naszym porcie serwisowym, powstanie baza, w której będzie odbywał się monitoring funkcjonowania farm wiatrowych na Bałtyku. Obejmie także kwestie bezpieczeństwa – informuje wiceprezes ds. inwestycji PGE.