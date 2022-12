Wysokie koszty i niedobór pracowników uderzają w fotowoltaikę w Europie

Uczestnicy konferencji inaugurującej Europejski Sojusz Branży PV uważają, że istotnymi przeszkodami dla rozwoju branży fotowotoltaicznej w Europie jest wysoka cena produkcji, jak również brak odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników.

Jednym z celów powołanego właśnie przez Komisję Europejską Sojuszu ma być osiągnięcie do 2025 roku możliwości produkcji 30 GW rocznie w energii słonecznej. Na razie jednak, jak mówili podczas inauguracji przedstawiciele branży, jest to niezwykle trudne, a jednym z głównych wyzwań dla branży jest brak dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby produkować moduły, panele, falowniki i inne urządzenia potrzebne do stawiania farm PV.

Chiny wygrywają z europejskim rynkiem PV cenami oraz liczbą wykwalifikowanych pracowników

- Chiny mają dziesiątki tysięcy takich specjalistów. Jednak należy pamiętać, że niebawem w Europie dużo osób będzie musiało odejść z firm, których działalność opiera się na produkcji energii czy technologii w oparciu o paliwa kopalne. To dla nas szansa, żeby ich wykorzystać i przekwalifikować, zwłaszcza, że mamy dostępne na to środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji - oznajmiła Kerstin Jorna, dyrektor generalna z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości.

Dodała, że aby móc budować europejski local content, potrzeba większej aktywności ze strony inwestorów.

Marc Rechter prezes i założyciel niemieckiej firmy MCPV, produkującej maszyny do wytwarzania części dla fotowoltaiki, zwrócił uwagę, że o niskiej aktywności rodzimej branży PV świadczy chociażby struktura sprzedaży jego przedsiębiorstwa.

- 80 procent tego, co wytwarzamy, idzie do Chin. Na europejskim rynku po prostu nie mam klientów - stwierdził.

Kolejnym problemem branży są wysokie koszty produkcji w Europie.

- Mogę kupić materiały do produkcji modułów, takie jak szkło w Europie, ale w Chinach są o wiele tańsze. Wziąwszy pod uwagę wszystkie koszty moje moduły są o 40 procent droższe niż chińskie, a więc są cenowo niekonkurencyjne, ale moim celem nie jest konkurencyjność, bo należy wziąć pod uwagę, że zatrudniam lokalnych pracowników, tworzę local content, a produkcja modułów w Europie ma mniej negatywny wpływ na środowisko, niż sprowadzanie ich z Chin - przekonywał Peter Fath, prezes RCT Solutions.

Komisja Europejska musi podjąć działania, by zwiększyć konkurencyjność europejskiej branży fotowoltaiki

Z kolei Carsten Rohr, dyrektor handlowy NorSun, przekonywał, że aby europejska branża PV mogła rosnąć, potrzebne jest wsparcie Komisji Europejskiej.

- Komisja Europejska musi nam pomóc we wzroście naszej konkurencyjności, na przykład faworyzując europejskie innowacje i z nich korzystać. Ponadto powinna chronić nasz, rodzimy rynek PV, na przykład wprowadzając procedury antydumpingowe - mówił.

Sekretariat Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego będzie tworzyć firma EIT InnoEnergy przy wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, wyznaczonego przez Komisję Europejską do tego zadania.

- Jesteśmy zaszczyceni przyznaniem nam wiodącej roli w rozwoju Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego. Tak jak w przypadku sektora baterii, dla którego działamy w ramach EBA, chcemy wzmocnić sektor fotowoltaiki poprzez budowę łańcucha wartości oraz sieci partnerów. Chcemy przyśpieszyć rozwój projektów w całym łańcuchu wartości sektora PV z korzyścią do obywateli UE - stwierdził Diego Pavia, dyrektor generalny EIT InnoEnergy.