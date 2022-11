Wysokie koszty uprawnień do emisji ponownie obciążyły wyniki Kogeneracji

Grupa odnotowała dalszy wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 65 mln zł i były dwukrotnie wyższe, tj. o 32 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2022 roku Grupa Kapitałowa Kogeneracja osiągnęła wynik EBITDA (przed opodatkowanie, odsetkami, amortyzacją) na poziomie 43 mln zł, tj. o 16 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (27 mln zł). Wynik finansowy netto grupy był ujemny w wysokości 0,05 mln zł. Strata była jednak niższa aniżeli w okresie porównywalnym 2021 roku o 14 mln zł.

W III kwartale 2022 r. sprzedaż energii elektrycznej w Grupie była niższa o 46 proc. w związku z modernizacją turbiny gazowej w EC Zielona Góra S.A.

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał jednak wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 45 mln zł oraz ze sprzedaży ciepła o ponad 5 mln zł. Grupa odnotowała dalszy wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 65 mln zł i były dwukrotnie wyższe, tj. o 32 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- Mimo dynamicznie zmieniających się uwarunkowań handlowych spowodowanych sytuacją geopolityczną, a w tym między innymi utrzymującymi się wysokimi opłatami z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, w III kwartale 2022 r. osiągnęliśmy niższą stratę na wyniku operacyjnym w stosunku do 2021 r. o 7 mln zł – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu Kogeneracji.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, spółka PGE Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. Kogeneracja składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie.