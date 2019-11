Wysokie obroty energią elektryczną na TGE

Wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniósł w październiku 28 994 832 MWh i był o 1 proc. niższy niż w październiku roku 2018. Natomiast całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku wyniósł 14 446 593 MWh, co oznacza spadek o 31,9 proc. w ujęciu rocznym.

Węgiel energetyczny

Czytaj też: Polska przystępuje do rynku codziennego transgranicznego handlu energią elektryczną Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodoweji przemysłowej PSCMI 1 na koniec września 2019 r. wyniósł 263,36 zł/t, co stanowi wzrosto 1,73 proc. w stosunku do sierpnia 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii w tym samym okresie wzrosła o 1,60 proc. i wyniosła 12,10 zł/GJ.Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 0,22 proc. w tym samym okresie i wynosi 308,22 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 0,08 proc., osiągając wartość 12,88 zł/GJ.Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do września 2018 roku wyniosła 17,98 zł/tdla PSCMI 1 (wzrost o 7,33 proc.) natomiast dla PSCMI 2 -1,28 zł/t (spadek o 0,41 proc.).W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,82 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 7,27 proc.) i 0,05 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 0,39 proc.).Czytaj też: Na Towarowej Giełdzie Energii ruszy pilotaż giełdy produktów rolnych Na koniec października status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek.W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 października członkami rejestru były 3873 podmioty. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 541 podmiotów.