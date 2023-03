Wysokie obroty na TGE w lutym 2023 roku

W lutym 2023 roku miały miejsce bardzo wysokie obroty na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Wyniosły one 4 860 805 MWh, co w porównaniu do lutego roku 2022 oznacza wzrost o 83,0 proc.

W lutym na Rynku Dnia Bieżącego i Następnego TGE zanotowała obroty na poziomie 4 860 805 MWh. w obrocie energia elektryczną. To oznacza wzrost wobec analogicznego okresu poprzedniego roku o o 83,0 proc. Jednocześnie jest to pierwszy miesiąc od stycznia 2011 r., w którym wolumen obrotu na rynku spot przekroczył analogiczny wolumen na rynku terminowym. Ponadto, dla dnia dostawy 19 lutego ustanowiono nowy rekord w wolumenie obrotu na Rynku Dnia Bieżącego - aktualnie wynosi on 61 686,0 MWh informuje TGE.

Na rynku gazu w lutym 2023 doszło do spadków w obrocie i cenach rok do roku

W przypadku gazu ziemnego TGE zawarła w lutym 2023 transakcje o wolumenie 12 585 920 MWh. Stanowi to spadek o 9.7 proc w stosunku do analogicznego okresu w roku 2022. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 283,38 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,86 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w lutym br. 314,92 zł/MWh, czyli o 45,02 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu br.

Z kolei łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 655 193 MWh w lutym 2023 r. i jest to spadek o 2,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 68,6 proc. rok do roku, osiągając 2 500 369 MWh. Ponadto, w lutym zawarto pierwszą od roku 2019 transakcję w obrocie gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Wolumen transakcji wyniósł 100 MWh, zaś cena 0,10 zł/MWh - podaje TGE.