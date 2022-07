WysokieNapięcie.pl: moc fotowoltaiki w Polsce przekroczyła 10 GW

W ciągu ostatniego roku moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce podwoiła się i pod koniec maja 2022 r. przekroczyła 10,2 GW - pisze portal WysokieNapięcie.pl, opierając się na analizie danych Agencji Rynku Energii.

Według portalu dane ARE wskazują, że znacząca większość instalacji fotowoltaicznych - niemal 7,8 GW - to dachowe źródła prosumenckie w ponad milionie gospodarstw domowych. Z przywoływanych przez WysokieNapięcie.pl danych ARE wynika, że w maju do grona prosumentów dołączyło 24,2 tys. gospodarstw domowych instalując 251 MW, podczas gdy na początku roku, gdy prosumenci chcieli zdążyć przed zmianą na mniej korzystny sposób rozliczania energii miesięcznie przybywało po 400-600 MW.

Portal przypomina, że w uchwalonej przez rząd przed rokiem Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zapisano ocenę, że źródła fotowoltaiczne osiągną dojrzałość ekonomiczno-techniczną po 2022 r., w 2030 r. moc zainstalowana może wynieść ok. 5-7 GW łącznie w mikroinstalacjach i w dużych instalacjach, zaś w 2040 r. ż 10-16 GW.