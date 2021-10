Wystarczy jedna doba. Szykuje się przełom

Utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii ma wytyczyć nowe standardy funkcjonowania rynku energii. Klient będzie mógł w ciągu doby zmienić dostawcę prądu. A co o nowych rozwiązaniach sądzą sprzedawcy i dystrybutorzy energii?

Kluczowe inteligentne liczniki

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w Tauron Polska Energia odniósł się również do obaw związanych z uruchomieniem nowego systemu. Przekonywał, że głosy dotyczące obaw sprzedawców odnośnie tego, że nowy system ułatwi „podbieranie” klientów, są przesadzone.- Obawy na pewno są – nie tylko tych największych graczy, ale również tych mniejszych. Dotyczą tego, czy wszystkie te elementy, które na razie są na papierze, w praktyce uda się wdrożyć. Pojawiają się też głosy przeciwko, ale to dotyczy tych, którzy od początku byli nastawieni negatywnie do tych zmian. Myślę jednak, że te wszystkie korzyści zanegują te obawy. Rynek konkurencyjny sam się obroni – argumentował Kulesa.Ewa Sikora, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych w Energa Operator, zaznaczyła, że w tym roku 50 proc. odbiorców spółki będzie miało dostęp do liczników zdalnego opomiarowania.- Widzimy coraz większe zainteresowanie klientów, jeśli chodzi o dane godzinowe i pobór w poszczególnych godzinach doby. To, czego nam brakuje, to rozwiązanie typu CSIRE. Bez niego nie mamy w Polsce standardów, które umożliwiałyby wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim odbiorcom, korzystanie z tych danych, które są rejestrowane przez liczniki zdalne – wskazała Ewa Sikora.Mariusz Jurczyk, dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w Tauron Dystrybucja, podkreślił, że instalacja liczników zdalnego odczytu będzie dużym wyzwaniem dla producentów tych urządzeń. Przypomniał, że przepisy wynikające z Prawa energetycznego nakładają obowiązek wyposażenia 80 proc. klientów w takie liczniki do 2028 roku, a 100 proc. do 2031 roku.- My, operatorzy, podchodzimy do tego sukcesywnie. Ważnym elementem, który tę instalację mocno rozpędzi, będzie przyjęcie rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego. To dokument, który definiuje funkcjonalności systemu pomiarowego i liczników zdalnego odczytu, określa, jakie dane pomiarowe ten licznik ma rejestrować oraz sposób, w jaki odbiorca może z tych danych korzystać. Myślę, że to jest dokument oczekiwany przez producentów liczników, bo będą mieli pełną wiedzę, jak przygotować urządzenie na polski rynek. Dokument jest bardzo ważny, bo standaryzuje wykonanie układu pomiarowego i zakres funkcjonalności, które to urządzenie będzie rejestrować, ale też określa zasady bezpieczeństwa komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu, tak aby te dane były chronione – argumentował Jurczyk.