Wystartował szczyt klimatyczny w Egipcie. I od razu pojawił się problem

Ostatnie 8 lat było najcieplejszymi od momentu gdy to badamy - to wnioski przedstawione podczas właśnie rozpoczętego szczytu klimatycznego w Egipcie. Już pierwszego dnia COP27 doszło do konfliktu, w kwestii negocjacji dotyczących strat i zniszczeń wynikających ze zmian klimatu.

Wystartował 27 szczyt klimatyczny COP 27 w egipskim Szarm-el-Szejk. Jednym z głównych tematów tegorocznej imprezy będzie finansowanie adaptacji i mitygacji zmian klimatu, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

W konferencji uczestniczy 45 tys. delegatów z 196 krajów.

Ma się na niej pojawić Joe Biden i krół Karol III, ale nie będzie Władimira Putina ani prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Opisujemy najważniejsze kwestie, które będą poruszane podczas dwutygodniowego szczytu, który redakcja WNP.PL będzie relacjonować prosto z Egiptu.

Tegoroczna konferencja klimatyczna nie przyniesie przełomu. Będzie raczej próbą zawalczenia o wywiązanie się z już złożonych obietnic krajom biedniejszym przez państwa bogate. Organizacja COP 27 w Egipcie nie jest też przypadkiem, bo ma być ukłonem w stronę krajów globalnego południa, zwłaszcza Afryki, które w największym stopniu są dotknięte zmianami klimatycznym, chociaż przyczyniły się do nich w ograniczonym stopniu.

COP 27 odbywa się również w roku, w którym w wielu miejscach zarejestrowano rekordowo wysokie temperatury i ekstremalne zjawiska pogodowe, np. powodzie w Pakistanie czy fale upałów w Europie.

Bardziej ambitne zobowiązania dotyczące cięcia emisji gazów cieplarnianych

Na zeszłorocznym szczycie klimatycznym wszystkie państwa zgodziły się przedstawić w tym roku o wiele ambitniejszy plan cięcia emisji niż to miało miejsce w Glasgow na COP26. Jednak do tej pory takie plany przedstawiły zaledwie 24 kraje.

Istnieje wiele zjawisk wynikających ze zmian klimatu, którym zapobiec się nie da. Należy do nich na przykład znikanie całych połaci terenów przybrzeżnych, co zmusza lokalne społeczności do przesiedleń, co jest związane z rosnącym poziomem mórz i oceanów. Kraje biedniejsze w większym stopniu doświadczają właśnie takich zjawisk, w związku z tym chcą by państwa bogatsze kompensowały im te straty. Ci, którzy o to wnoszą apelują, by uruchomić oficjalny mechanizm finansowania, aby zbierać i rozdysponowywać fundusze.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska tradycyjnie przeciwstawiały się takiemu pomysłowi, jednak USA zapowiedziały, że są otwarte na dyskusje na ten temat. Jednak już pierwszego dnia konferencji doszło do konfliktu między państwami o to jak i kiedy ta kwestia ma być omawiana podczas szczytu.

Klimatyczne finansowanie wciąż za niskie w stosunku do obietnic

Emisje gazów cieplarnianych cały czas rosną, stąd też kraje rozwijające się wzywają te bogatsze, aby przeznaczyły one więcej pieniędzy na adaptację do konsekwencji zmian klimatu. Chodzi na przykład o fundusze na budowę systemów wczesnego ostrzegania przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, budowę schronienia przed wysokimi temperaturami czy środki na sadzenie zbóż, które są odporne na suszę. Jak na razie większość środków przeznaczonych na walkę ze zmianami klimatu poszło na ich ograniczenie i redukcję emisji.

Ponad 10 lat temu bogate kraje zobowiązały się do przeznaczania 100 miliardów dolarów rocznie na walkę ze zmianami klimatu w krajach biedniejszych rocznie, począwszy od 2020 roku. Jednak do dziś udało im się wypłacić łącznie 90 miliardów dolarów. Wziąwszy pod uwagę, że kraje biedne i osiągające średnie dochody mają problemy z zadłużaniem, będą naciskać na to by w końcu państwa bogate i korporacje, a także międzynarodowe instytucje finansowe takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, wywiązały się ze swoich zobowiązań.

Szczyt potrwa do 18 listopada.