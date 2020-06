Wyznaczono datę przyjmowania zgłoszeń w konkursie na nowy zarząd Tauronu

Do 19 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na stanowiska prezesa i trzech wiceprezesów spółki Tauron Polska Energia. Postępowanie kwalifikacyjne, mające wyłonić zarząd spółki nowej kadencji, ogłosiła w środę rada nadzorcza Tauronu.

Konkurs wyłoni prezesa spółki oraz wiceprezesów: ds. finansów, ds. operacyjnych oraz ds. zarządzania majątkiem.

"Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji na poszczególnych stanowiskach w zarządzie spółki. Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne" - podano w ogłoszeniu, zamieszczonym w środę na stronie internetowej spółki.

Barbara Piontek, zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 6 czerwca została powołana w skład Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia. Ta nominacja wywołała falę komentarzy i spekulacji, czy to właśnie Barbara Piontek będzie nowym prezesem energetycznego koncernu, którego zarząd już w marcu zakończył kadencję. WNP.PL zapytał samą zainteresowaną o to, czy widzi się w roli prezesa Tauronu i jaki ma pomysł na poprawę sytuacji m.in. w kopalniach wchodzących w skład całej grupy.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się do 23 czerwca br. w zamiejscowym biurze spółki w Warszawie lub w innym wskazanym miejscu.

Obecnie zarząd Tauronu pracuje w trzyosobowym składzie. Oprócz prezesa Filipa Grzegorczyka, zarządzającego spółką od listopada 2016 roku, zarząd tworzą: odpowiedzialny za finanse Marek Wadowski oraz wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

W kończącej się kadencji zarządu Tauron ogłosił nową strategię, opartą na koncepcji tzw. zielonego zwrotu - zakłada ona zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy do blisko 30 proc. w roku 2025 i ponad 65 proc. w roku 2030. Planowane są m.in. inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Dziś moce wytwórcze Tauronu oparte są głównie o węgiel kamienny.

W ostatnich dniach do rady nadzorczej spółki Tauron Polska Energia powołana została Barbara Piontek - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ekonomistka, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Według doniesień prasowych, może ona być wśród kandydatów do nowego zarządu energetycznej spółki.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron - jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł i zatrudniającym ponad 25 tys. pracowników.

Grupa dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 mln klientów końcowych - jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, a także drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.