Wyższy od ratusza, pojemny jak 8 basenów. Veolia uruchomiła akumulator ciepła w Poznaniu

Zbiornik w kształcie walca o wys. 63 m pomieści 24 tys. m sześc. wody. Koszt inwestycji to prawie 42 mln zł. Miejską sieć ciepłowniczą w Poznaniu wesprze nowa inwestycja Veolii Energii Poznań - akumulator ciepła.

Ważna współpraca z samorządami

Jak działa akumulator?

Podkreślano, że dla procesu dekarbonizacji bardzo ważna jest współpraca z samorządami.- Jesteśmy partnerem 123 samorządów w Polsce, a w 78 miastach zarządzamy sieciami ciepłowniczymi. Jesteśmy częścią ekosystemu polskich miast, dla których rozwijamy nowoczesne rozwiązania i usługi w obszarze ciepłownictwa. Oprócz budowy nowych instalacji takich jak akumulator ciepła, realizujemy także projekty wspierające ideę inteligentnych miast i wykorzystujące technologie teleinformatyczne z zakresu Internetu Rzeczy, dzięki którym będziemy zapewniać m.in. stały, zdalny monitoring pracy sieci ciepłowniczych oraz ich inteligentne opomiarowanie – podkreślał Krzysztof Zamasz, członek zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce.O współpracy mówił też prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.- Wspólnie realizujemy wiele projektów. Dzięki temu coraz więcej budynków mieszkalnych podłączamy do miejskiej sieci ciepłowniczej, eliminując tym samym nieekologiczne źródła ciepła. Do tego dochodzą akcje edukacyjne w szkołach i działania pozwalające cały czas optymalizować koszty energii - zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.Jak podkreślał ważna jest także edukacja mieszkańców. Prezydent przyznał m.in., że w swoim domu i w gabinecie w Urzędzie Miasta nie ustawia termostatu w sezonie grzewczym na temperaturę wyższą niż 16-18 stopni.W trakcie jego ładowania gorąca woda jest podawana do górnej części zbiornika, przy jednoczesnym odbiorze zimnej wody z dolnej jego części. W ten sposób warstwa pośrednia między gorącą i zimną wodą przesuwa się do dolnej części zbiornika, co zwiększa ilość ciepła zmagazynowanego w akumulatorze (poziom wody w zbiorniku praktycznie się nie zmienia). Natomiast, rozładowanie akumulatora odbywa się przez odbiór gorącej wody z górnej części i podawanie schłodzonej wody do dolnej części zbiornika. Wówczas warstwa pośrednia przesuwa się w ku górze. Optymalizacja pracy zbiornika jest zapewniona dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu i układowi sterowania.- Akumulator wyrównuje pracę elektrociepłowni w cyklu dobowym, umożliwiając zwiększenie produkcji w kogeneracji. Taki system akumulacji ciepła umożliwia także uniknięcie konieczności użycia urządzeń szczytowych, czyli takich o dużej mocy, które wspomagają wytwarzanie ciepła, kiedy gwałtownie wzrasta na nie zapotrzebowanie mieszkańców – wyjaśnia Jan Pic, wiceprezes i dyrektor ds. technicznych Veolii Energii Poznań.Czytaj też: "Kończymy z węglem". Prezes Veolii Poznań o planie transformacji



Budowa akumulatora ciepła uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej jako jedno z zadań projektu “Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, prowadzone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Całkowite nakłady wyniosły 41,7 mln zł, a wspomniane dofinansowanie przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - blisko 21 mln zł.