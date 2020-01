Wzrost cen prądu ma dobre strony

W pierwszych jedenastu miesiącach 2019 zużycie energii elektrycznej brutto w Polsce było mniejsze niż w analogicznym okresie 2018. Uczestnicy i obserwatorzy rynku energii elektrycznej wskazują, że to m.in. efekt wzrostu cen prądu, motywujący do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. O tym, jak kształtować się będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce dla WNP.PL mówią Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE, Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE, Grzegorz Należyty, członek zarządu i dyrektor Gas and Power Siemens Polska, Thierry Deschaux, dyrektor generalny Dalkii w Polsce oraz Janusz Gajowiecki, prezes zarządu PSEW.

Spadek zużycia energii elektrycznej to w głównej mierze efekt wzrostu cen energii elektrycznej - mówi Janusz Gajowiecki, prezes zarządu PSEW.

Klienci dysponujący możliwościami generacji własnej wyraźnie wskazują, że wzrosła jej opłacalność versus pozyskanie energii z systemu - mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.

Do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną przyczyniła się z pewnością poprawa efektywności energetycznej. (…) Wieloletnie prognozy zapotrzebowania pokazują jednak, że będzie ono rosło - informuje Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.