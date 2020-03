Z Elektrowni Turów popłynie czystsza energia

W Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, od 2014 r. realizowany jest program modernizacyjny bloków 1-3. Pozwoli on dostosować aktywa wytwórcze do unijnych norm emisyjnych, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku. Wartość projektu szacowana jest na ok. 800 mln zł.

Jak zaznaczyła PGE projekt polega na gruntownej modernizacji bloków energetycznych, co wpłynie na zmniejszenie emisji tlenków azotu o ponad 10 proc., a dwutlenku siarki i pyłu o ponad 50 proc.

Modernizacja bloków 1-3 znajduje się w końcowym etapie realizacji.

