Z największej na świecie morskiej farmy wiatrowej popłynął prąd

Energię z pierwszej turbiny na farmie wiatrowej Dogger Bank o mocy 3,6 GW, znajdującej się w brytyjskiej części Morza Północnego, przesłano do krajowej sieci Wielkiej Brytanii - poinformował Equinor.

Dogger Bank "wykorzystuje najlepsze dostępne na rynku rozwiązania i technologie"

Stało się to - co podkreślono - za pośrednictwem systemu przesyłowego wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), a tym samym farma Dogger Bank stała się pierwszą na świecie farmą wiatrową wykorzystującą tę technologię do przesyłu energii.

- Dogger Bank jako największa na świecie morska farma wiatrowa, wykorzystuje najlepsze dostępne na rynku rozwiązania i technologie, tworząc długoterminowe miejsca pracy, stymulując wzrost gospodarczy i poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - mówi Anders Opedal, CEO w Equinor, cytowany w komunikacie.

Farma wiatrowa Dogger Bank o mocy 3,6 GW budowana jest w trzech etapach o mocy 1,2 GW każdy, jako Dogger Bank A, B i C. Projekt jest rozwijany w partnerstwie przez Equinor - 40 proc., SSE Renewables -40 proc. i Vårgrønn (wspólne przedsięwzięcie Eni Plenitude i HitecVision) - 20 proc.

Doświadczenia Equinor zdobyte na budowie Dogger Bank posłużą też w Polsce

SSE Renewables jest wiodącym operatorem projektu w fazie budowy i rozwoju, a Equinor będzie zarządzał farmą Dogger Bank przez 35-letni okres użytkowania. Serwisowanie farmy będzie prowadzone z bazy w porcie Tyne (Wielka Brytania).

- Bazując na doświadczeniach zdobytych przy budowie Dogger Bank, będziemy wdrażać zastosowane tam innowacyjne rozwiązania także w Polsce. Przykładem jest zarówno wykorzystanie najnowocześniejszych dostępnych na rynku turbin o mocy przekraczającej 14 MW każda, jak również realizacja przyłączenia farm w technologii prądu stałego (HVDC) - mówi Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce, cytowany w komunikacie.

- Takie łącze planujemy jako pierwsi w Polsce dla najbardziej oddalonej od brzegu farmy Bałtyk I, którego miejscem styku z siecią PSE będzie stacja Krzemienica, stanowiąca początek trasy stałoprądowego mostu energetycznego z północy na południe Polski - dodaje Michał Kołodziejczyk.

Bałtyk I to wspólny projekt morskiej farmy wiatrowej duetu Polenergia/Equinor o mocy 1560 MW.