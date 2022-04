Z Warszawy do Lublina. PGE zmienia siedzibę

Walne zgromadzenie PGE zdecydowało o przeniesieniu siedziby spółki z Warszawy do Lublina. Argumenty, które stały za tą decyzją to m.in. zapewnienie dostępu do talentów, podążanie za trendami na rynku pracy, wsparcie lokalnych społeczności w Lublinie i Polsce Wschodniej i kontrola kosztów.

Dostęp do talentów, podążaniem za trendami rynku pracy

Bliżej klientów, zrównoważona transformacja