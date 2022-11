Za 10 lat miks energetyczny będzie wyglądał zupełnie inaczej

Docelowo atom będzie stanowił 30-35 proc. miksu energetycznego Polski, resztę OZE - oznajmił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ocenił, że budowa elektrowni atomowej to szansa, by zyskać kompetencje wykorzystywane w przyszłości na całym świecie.

Za 10 lat miks energetyczny w Polsce będzie wyglądał zupełnie inaczej. W podstawie będzie elektrownia atomowa, a dużą część poza tym będą stanowiły odnawialne źródła energii. Atom, będzie stanowił 30-35 proc., resztę OZE - poinformował Waldemar Buda.

W perspektywie 10-15 lat żadne kryzysy zewnętrzne, tak jak dzisiaj surowcowe, nie będą wzburzały rynkiem na tyle, żeby powiedzieć, że cena rośnie 4-krotnie - zapewnił.

Budowa elektrowni atomowej w Polsce, to ogromne przedsięwzięcie, które gospodarczo nam bardzo służy. 70 proc. prac, jakie będą wykonane przy samej elektrowni atomowej będą wykonane przez polskich przedsiębiorców, polskie firmy - wyjaśnił.

Atom będzie stanowił do 35 proc. miksu energetycznego. Reszta z OZE

Jak ocenił szef MRiT, "za 10-12 lat nasz miks energetyczny będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj".

"W podstawie miksu energetycznego będzie elektrownia atomowa, a dużą część poza tym będą stanowiły odnawialne źródła energii - to jest nasz docelowy model" - podkreślił Buda. Dodał, że stabilne źródło w podstawie, atom, będzie stanowił "30-35 proc., resztę OZE". Minister zaznaczył, że OZE jest najtańszym źródłem energii, a atom - najstabilniejszym i najtańszym.

Żadne kryzysy surowcowe, nie będą wzburzały rynkiem

"Jeżeli mówimy o perspektywie 10-15 lat to możemy być spokojni, że żadne kryzysy zewnętrzne, tak jak dzisiaj surowcowe, nie będą wzburzały rynkiem na tyle, żeby powiedzieć, że cena rośnie 4-krotnie" - zapewnił szef resortu rozwoju i technologii. Zwrócił uwagę, że takie sytuacje "miały miejsce chociażby w wakacje".

W ocenie ministra budowa elektrowni atomowej w Polsce, "to ogromne przedsięwzięcie, które gospodarczo nam bardzo służy". Buda zaznaczył, że "70 proc. prac, jakie będą wykonane przy samej elektrowni atomowej będą wykonane przez polskich przedsiębiorców, polskie firmy".

Zdaniem Budy mamy kilka lat na to, "żeby zbudować kompetencje" - wykształcić naukowców, specjalistów w zakresie energetyki atomowej. "Dzisiaj mamy garstkę, mniej więcej kilkuset, a potrzebnych jest co najmniej kilka tysięcy" - powiedział.

Budowa elektrowni atomowej to pierwszy krok w przyszłość

Dodał, że przedsiębiorcy muszą kooperować z nauką, a pracownicy wykonawczy "muszą pewne umiejętności na minimalnym poziomie posiąść". Jak powiedział, ma "propozycje spotkań w tej sprawie, żeby zastanawiać się z Ministerstwem Edukacji jak przygotować się do tego procesu".

"Musimy to wykorzystać jako pewną szansę, to że dzisiaj budujemy elektrownię atomową, to jest pierwszy krok, ale w przyszłości, za paręnaście lat możemy mieć kompetencje, które będą wykorzystywane również na całym świecie" - powiedział.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa zostanie zbudowana w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000 - poinformowała KPRM. Wskazano, że pierwszy blok elektrowni, która zostanie wybudowana w północnej Polsce, powstanie do 2033 r.