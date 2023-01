Za 4,6 mld zł powstanie największy w Polsce blok gazowo-parowy. PGE wybrała wykonawcę

Konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Siemensa wybuduje dla PGE blok gazowo-parowy o mocy 882 MW w Rybniku. Umowa zostanie podpisana w lutym tego roku. Będzie to jedna z największych tego typu inwestycji nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Polska Grupa Energetyczna wybrała ofertę konsorcjum Polimex Mostostal, Siemens Energy i Siemens Energy Global.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” jednego bloku gazowo-parowego wraz z gospodarkami pomocniczymi oraz świadczenie usług serwisowych.

Nowa jednostka gazowa zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik.

Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana ze środków pozyskanych z nowej emisji akcji z 2022 roku. Wytworzona w nowym bloku energia elektryczna będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie nawet dla 2 mln gospodarstw domowych o średniorocznym zużyciu energii elektrycznej na poziomie 2 000 kWh. PGE wybrała ofertę konsorcjum Polimex Mostostal, Siemens Energy i Siemens Energy Global.

Według Polimeksu PGE informowała, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ok. 3,28 mld zł brutto. Z informacji z otwarcia ofert wynika, że oferta konsorcjum ma wartość brutto ok. 4,62 mld zł. Według informacji podanych przez PGE umowa ma wartość ok. 3 mld złotych netto, a zamówienie obejmuje także wieloletnią umowę serwisową o wartości ponad 0,76 mld zł netto.

W szczytowym momencie budowy na placu może być do 2 tysięcy pracowników

„Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” jednego bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej netto w przedziale od 800 do 900 MW, wraz z gospodarkami pomocniczymi dla Rybnik 2050 sp. z o.o., który stanowić będzie źródło zasilające energią elektryczną Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) oraz świadczenie usług serwisowych w ramach umowy serwisowej, tj. serwis pogwarancyjny dla wybranej grupy urządzeń bloku gazowo-parowego, który objęty będzie odrębną, wieloletnią umową serwisową (LTSA)” – czytamy w komunikacie Polimeksu.

- Realizacja projektu da również impuls rozwojowy dla regionu i konkretne miejsca pracy. W szczytowym momencie budowy przewidujemy, że będzie to od 1,5 tysiąca do 2 tysięcy pracowników - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2026 roku.

Nowy blok będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem gazowo-parowym w Polsce

W grudniu 2022 roku blok gazowo-parowy w Rybniku uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2027 r.

Jak poinformowała PGE nowa jednostka gazowa zastąpi cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik i będzie spełniać rygorystyczne normy środowiskowe. Wskaźnik emisyjności nowego bloku to 320 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej, co oznacza, że jest on trzykrotnie niższy niż dla bloków węglowych klasy 200 MW.

- Inwestycja PGE w Rybniku będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem gazowo-parowym w Polsce i jednym z największych w Europie. Będzie on spełniał najbardziej restrykcyjne limity emisyjne wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych, a ograniczona niemal do zera emisja pyłu i tlenków siarki istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie rybnickim - dodaje Wojciech Dąbrowski.