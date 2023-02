Za 560 mln euro powstanie największa w Europie fabryka paneli fotowoltaicznych

Włoski koncern energetyczny Enel ogłosił, że wspólnie z bankiem UniCredit i towarzystwem ubezpieczeniowym Sace, kosztem 560 milionów euro rozbuduje największą w Europie fabrykę paneli fotowoltaicznych na Sycylii.

Włoski koncern energetyczny Enel ogłosił, że jego spółka zależna Enel GreenPower oraz bank UniCredit oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Sace będą współpracować przy rozbudowie fabryki 3 Sun, która stanie się największym europejskim zakładem produkującym wysokowydajne panele fotowoltaiczne.

Łącznie inwestycja kosztować będzie 560 milionów euro, które w formie pożyczki przekaże bank UniCredit. W celu obniżenia kosztów odsetkowych środki zostały objęte specjalną gwarancją Sace, która jest kontrolowaną przez państwo włoski resort gospodarki i finansów firmą ubezpieczeniową. Jej statutowym zadaniem jest wspieranie projektów dotyczących inwestycji związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł.

- Fabryka modułów fotowoltaicznych, którą budujemy w Katanii na Sycylii, będzie produkować z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Pozwoli to na osiągnięcie celów Unii Europejskiej, czyli 40 procent zużycia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 2030 roku i uzależnienia od paliw kopalnych - powiedział cytowany w komunikacie prezes Enel Francesco Starace.

Fabryka 3 Sun produkuje rocznie panele o mocy 200 megawatów, dzięki poczynionym nakładom inwestycyjnym w tym roku dostawy zwiększą się do 400 megawatów. Oddanie do użytku nowego zakładu w lipcu 2024 roku pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych do 3 gigawatów.

Pozwoli to także na częściowe uniezależnienie się od chińskich firm, które mają obecnie dominującą pozycję na europejskim rynku paneli fotowoltaicznych.