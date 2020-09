Za 78 proc. emisji CO2 odpowiada 20 państw, w tym Polska

W ciągu ostatnich 60 lat poziom emisji najważniejszego gazu cieplarnianego - dwutlenku węgla - wzrósł 2,6 raza: z ok. 10 gigaton (Gt) w 1960 r. do 36,8 Gt w 2019 r. Obecne jego stężenie w atmosferze (411 ppm) jest najwyższe od 14 mln lat. Wzrost ten przypisuje się działalności człowieka - wylesianiu i spalaniu paliw kopalnych. Spowodowało to, wraz z większą emisją innych gazów cieplarnianych, wzrost temperatury na Ziemi, co wywołuje wiele niepożądanych zjawisk. Wymowa "twardych danych" jest jednoznaczna...

Choć w zmianach klimatu ma udział cała ludzkość, to najbardziej odpowiada za to 20 państw, największych emitentów. To one wyrzuciły w powietrze w 2018 r. 28,6 Gt CO2, czyli 78 proc. całego zrzutu. W tym gronie znalazła się także Polska.

W 2018 r. średni poziom emisji CO2 przypadający na 1 osobę wyniósł 4,8 tony. Znacznie go przekracza gros państw małych lub słabo uprzemysłowionych, „rekordziści” mieli od blisko dziewięciu razy wyższy poziom niż średnio na świecie (Katar – 38 ton) do 3,8 razy (Arabia Saudyjska, Kazachstan – 18 ton).

Średni poziom emisji CO2 przypadający na jednostkę PKB na świecie wynosił w 2018 roku 0,3 kg. Państwa UE nie przekroczyły tej średniej, z czego cztery kraje – w tym Polska – miały właśnie wskaźnik 0,3 kg/PKB, a pozostałe niższe.