Za brak nowych wiatraków na lądzie zapłacimy aż 7 mld złotych

Polska gospodarka straci co najmniej 7 miliardów złotych do 2030 r. z tytułu wyższych cen energii, jeśli nie zostanie znowelizowana ustawa umożliwiająca budowę wiatraków na lądzie - wynika analizy firmy analitycznej Aurora i Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Jak wynika z analizy, nowelizacja ustawy odległościowej jeszcze w tym roku pozwoliłaby ograniczyć dodatkowy koszt dla polskiej gospodarki o 7 mld zł.

To różnica względem kosztów, jakie poniesiemy, jeżeli tego typu decyzja zostanie podjęta po wyborach jesienią 2023 r.

Co więcej, analiza dowodzi, że przesuwanie zmiany przepisów o kolejne dwa lata - do grudnia 2024 r. - wiązałoby się ze wzrostem kosztów produkcji energii o 13 mld zł w latach 2026-30 w stosunku do nowelizacji jeszcze w roku bieżącym.

Z czego mogą wynikać straty rzędu 7 miliardów złotych rocznie? Z faktu, że droga jest energia produkowana z paliw kopalnych, na których dziś opiera się polski miks energetyczny. Wiatraki na lądzie produkują istotnie tańszy prąd niż elektrownie węglowe. W dzisiejszych warunkach - czterokrotnie tańszy.

Ustawa 10H (odległościowa) blokuje wiele inwestycji wiatrowych

Aurora i Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wskazują, że 7 miliardów złotych to dzisiaj równowartość niemal 90 tys. dotacji na ocieplenie domów i wyposażenie ich w pompy ciepła oraz fotowoltaikę w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. To szacunki uwzględniające najwyższy poziom dotacji z prefinansowaniem, która wynosi dziś 79 tys. zł.

Budowę nowych farm wiatrowych w Polsce od 2016 r. blokuje “ustawa 10H”, zwana też “odległościową”. Rządowy projekt jej nowelizacji od kilku miesięcy jest już gotowy, jednak do tej pory nie znalazł się w harmonogramie obrad Sejmu.

Nowelizacja jest jednym z warunków (tzw. kamieni milowych) wypłaty Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Co więcej według badań Kantara z czerwca tego roku odblokowanie wiatraków na lądzie popiera aż 79 proc. Polaków, w tym 74 proc. wyborców PiS i 64 proc. wyborców Solidarnej Polski.

Każdy dodatkowy gigawat mocy wiatrowych przełoży się na zmniejszenie kosztów energii

- Dzisiaj to zasada 10H, a nie opłacalność projektów blokuje rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Z naszych analiz wynika, że projekty wiatrowe są dzisiaj opłacalne nawet bez dodatkowych systemów wsparcia. Oczekujemy, że po odblokowaniu zasady 10H, moc zainstalowana w źródłach wiatrowych na lądzie wzrośnie trzykrotnie w stosunku do stanu dzisiejszego. Inwestycje te są opłacalne dla inwestorów, ale co ważniejsze, każdy dodatkowy GW mocy wiatrowych przełoży się na zmniejszenie kosztów energii dla całej gospodarki - wyjaśnia Filip Piasecki, ekspert ds. polskiego rynku w Aurora Energy Research, współautor analizy.

Według analizy, każdy rok opóźnienia nowelizacji ustawy odległościowej oznaczać będzie, że moc polskich wiatraków zainstalowanych do końca dekady będzie niższa o 1,5 GW.

- Odblokowanie wiatraków to obecnie jedna z najpilniejszych spraw w polskiej polityce. Brak nowelizacji ustawy odległościowej w grudniu oznacza nie tylko wyższe ceny energii w kolejnych latach, ale także brak pierwszej zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy oraz ryzyko definitywnej utraty całości środków z KPO. Sprawa jest szalenie ważna, bo ponad milion rodzin w Polsce doświadcza ubóstwa energetycznego i potrzeba pilnych działań obniżających ceny energii. Koalicja rządowa musi jak najszybciej przerwać polityczny impas wokół wiatraków i zmienić prawo jeszcze w tym roku - wskazuje Wojciech Kukuła, starszy prawnik w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Budowa nowych farm wiatrowych zajmuje około trzech lat, dlatego miliardowe oszczędności, których dotyczy analiza, kumulują się w latach 2026-2030. Jeśli decyzja o zniesieniu zasady 10H zapadnie jeszcze w grudniu, to pierwsze nowe farmy wiatrowe zaczną produkować prąd około 2026 r.