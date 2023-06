Za dwa lata moc zainstalowana w OZE może w Polsce wynieść ok. 28 GW

"Jako rząd od lat krok po kroku budujemy i umacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski zwiększając poziom naszej suwerenności w tym obszarze" - napisał w liście z okazji inauguracji 11. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2023 premier Mateusz Morawiecki.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2023 rozpoczął się w poniedziałek w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Tematem przewodnim wydarzenia jest "Bezpieczeństwo energetyczne Europy - rewizja europejskiej polityki energetycznej".

Wśród gości są czołowi przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu.

Premier: suwerenność energetyczna czwartym filarem nowej polityki energetycznej Polski

"Atak Rosji na Ukrainę nie tylko zdestabilizował rynki międzynarodowe, ale pokazał też, że kraj ten - o czym wielokrotnie mówiliśmy na forum międzynarodowym - nie jest rzetelnym partnerem i stabilnym dostawcą paliw kopalnych. Dlatego też jako rząd od lat krok po kroku budujemy i umacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski zwiększając poziom naszej suwerenności w tym obszarze" - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników szczytu, odczytanym przez prezesa Europejskiego Centrum Biznesu Krzysztofa Karasia.

Jak zauważył premier, najlepszym podsumowaniem tych starań są słowa szefa Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatiha Birola, który stwierdził, że Polska wykazała się zdecydowanym przywództwem w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, bowiem jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę rząd podejmował zdecydowane działania w celu zmniejszenia zależności od importu gazu ziemnego z Rosji, a obecnie zintensyfikował te wysiłki.

"To właśnie suwerenność energetyczna stanowić będzie czwarty filar zaktualizowanej polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Chcemy dalej redukować zależność naszej gospodarki od importowanych paliw kopalnych i poprawić efektywność energetyczną. Będziemy też dążyć do zwiększenia krajowych mocy produkcyjnych i kontynuować rozwój odnawialnych źródeł energii" - wskazał w liście Morawiecki.

"Już dziś nasze wysiłki w tym obszarze przynoszą wymierne efekty. Dzięki podjętym działaniom, w 2025 roku moc zainstalowana w OZE może wynieść ok. 28 GW. Będziemy też wdrażać energię jądrową, tę wielkoskalową, jak i budować mniejsze reaktory modułowe SMR. Realizacja tego ostatniego zadania jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa, nie tylko w obszarze energetyki, ale również w kontekście geopolitycznym. Jestem przekonany, że przyczyni się ona także do rozwoju gospodarczego naszego kraju, obniżenia kosztów energii, a także długoterminowo do spowolnienia inflacji" - dodał.

Dywersyfikację źródeł energii prowadzimy od lat

Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda podczas oficjalnego otwarcia szczytu podkreślił, że dywersyfikacja źródeł energii, samodzielność i bezpieczeństwo związane z tą kwestią są niezbędne.

"My tę dywersyfikację prowadzimy od lat, będziemy ją prowadzić, będziemy się uniezależniać od źródeł kopalnych - zarówno krajowych, jak i tych importowanych - bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo, nie tylko w sensie militarnym, ale też bezpieczeństwo naszej gospodarki. Bez stabilnych i bezpiecznych źródeł energii nie będzie rozwoju polskiej gospodarki, Polacy nie będą mogli się bogacić, budować swoich firm, a Polska nie będzie mogła się rozwijać" - mówił.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2023 potrwa do wtorku.