Za pośrednictwem JSW do spółki restrukturyzacyjnej trafi ok. 1,4 tys. osób z innych górniczych firm

Wraz z obszarem górniczym Jastrzębie III, do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) trafi ponad 900 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), a także ok. 1,4 tys. pracowników innych górniczych firm, zatrudnionych na krótko w JSW - potwierdziła w czwartek jastrzębska spółka.

Podpisanie aktu notarialnego w sprawie przekazania majątku wraz z pracownikami do SRK zaplanowano na piątek 31 grudnia br.

"Do spółki restrukturyzacyjnej trafi także grupa pracowników, którzy przejdą do JSW z innych spółek wymienionych w umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Zarząd JSW informuje, że podjął decyzję o przejściu do JSW ok. 1,4 tys. osób zatrudnionych w innych spółkach górniczych w celu ich dalszego przeniesienia do SRK" - poinformowała w czwartek oficjalnie jastrzębska spółka.

Chodzi o Polską Grupę Górniczą, Węglokoks Kraj (spółkę, do której należy bytomska kopalnia Bobrek-Piekary) oraz Tauron Wydobycie. Pracownicy tych firm, chcący przejść do SRK, by tam skorzystać z ustawowych osłon socjalnych, musieli za porozumieniem stron zwolnić się u dotychczasowego pracodawcy, zaś w piątek zostaną formalnie zatrudnieni w JSW. Następnie wraz z majątkiem obszaru Jastrzębie III trafią do spółki restrukturyzacyjnej; tam skorzystają z tzw. urlopów górniczych lub jednorazowych, 120-tysięcznych odpraw pieniężnych.

Wcześniej planowano, że pracownicy PGG, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj przejdą do SRK wraz z majątkiem należącej do PGG likwidowanej kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. Ponieważ jednak - co wiadomo jedynie nieoficjalnie - PGG nie porozumiała się dotąd z bankami w sprawie zdjęcia zastawów z majątku ruchu Pokój, zdecydowano się na przejście do pracowników do SRK za pośrednictwem JSW.

W ostatnich dniach wielu pracowników PGG skarżyło się w rozmowach z dziennikarzami, że zastosowany mechanizm przejścia do SRK jest dla nich niekorzystny, ponieważ zwalniając się za porozumieniem stron z PGG tracą część należnych im świadczeń, m.in. odprawy wynikające z Układu zbiorowego pracy, nagrody jubileuszowe, a następnie także niektóre zasiłki - mówili PAP w emocjonalnych rozmowach pracownicy, oceniając, iż zostali oszukani przez pracodawcę. Ponadto zatrudnienie tych osób w JSW ma nastąpić na takich samych warunkach jak wcześniej w PGG, podczas gdy JSW zatrudnia pracowników na innych stawkach, co - jak przypuszczają pracownicy - może być niezgodne z Kodeksem pracy i stać się podstawą przyszłych roszczeń.

O potwierdzenie tych informacji oraz szczegółowe dane na temat mechanizmu przekazywania pracowników, PAP zwróciła się przed kilkoma dniami zarówno do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak i Polskiej Grupy Górniczej, jednak żadna ze spółek dotąd nie udzieliła odpowiedzi w tej sprawie. W czwartek JSW opublikowała natomiast komunikat na swojej stronie internetowej. Spółka zapewniła, iż przyjęty mechanizm przekazania pracowników innych firm do SRK nie generuje żadnych kosztów dla JSW.

"Ponieważ pracownicy ci zostali zakwalifikowani do skorzystania z programu osłonowego (urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych) finansowanego ze środków budżetowych, ich przejęcie przez JSW, a następnie przeniesienie do SRK, nie generuje po stronie JSW żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem. Nie powoduje również po stronie Spółki oszczędności w przyszłych okresach. Zarząd JSW podkreśla, że działania te są spójne z zachodzącymi przeobrażeniami w polskim górnictwie węglowym" - poinformowała spółka.

W środę akcjonariusze JSW podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodzili się na nieodpłatne przekazanie wartego ponad 33,8 mln zł obszaru górniczego Jastrzębie III do SRK. Do likwidacji w spółce restrukturyzacyjnej trafi "zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG Jastrzębie III, będąca oznaczoną częścią należącej do JSW kopalni Jastrzębie-Bzie".

"Planowane zbycie OG Jastrzębie III (...) pozwoli na realokację składników majątkowych o charakterze nieprodukcyjnym, w związku z przewidywanym zaniechaniem wydobycia w obszarze górniczym Jastrzębie III, oraz na redukcję zatrudnienia, z wykorzystaniem środków budżetowych w postaci dotacji na urlopy górnicze i jednorazowe odprawy" - czytamy w uzasadnieniu przyjętej jednomyślnie uchwały.

Jak poinformowała PAP Spółka Restrukturyzacji Kopalń, podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przekazania z JSW do SRK obszaru Jastrzębie III zaplanowano na najbliższy piątek 31 grudnia, zaś przekazanie majątku nastąpi dziesięć dni po podpisaniu aktu notarialnego.

Do SRK trafi m.in. prawie 37 hektarów gruntów z obiektami, 2,7 km wyrobisk dołowych oraz szyb zjazdowo-materiałowy głębokości 1060 metrów. Wartość przekazywanego majątku - jak wynika z informacji JSW - określono na 33 mln 804,1 mln zł. Przedstawiciele SRK podkreślają jednak, iż z punktu widzenia tej firmy ważna jest nie tyle księgowa wartość przejmowanego majątku, co koszt przyszłej likwidacji - doprowadzenia terenu pokopalnianego do stanu, w jakim będzie go mógł przejąć lub kupić potencjalny inwestor.

"Zakres prac, ich czas, szacunkowy koszt będzie można określić dopiero po przejęciu i oszacowaniu stanu istniejącego" - wyjaśnia rzecznik SRK Wojciech Jaros.

Spółka restrukturyzacyjna oszacowała, że wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem trafi do niej łącznie do około 2,2-2,4 tys. pracowników, którzy będą mogli skorzystać z ustawowych osłon socjalnych: urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych. Z czwartkowej informacji JSW wynika, iż do SRK przekazanych będzie łącznie ok. 2,3 tys. osób.

"SRK przejmie pracowników tej spółki (JSW - PAP), niezależnie gdzie i do kiedy byli oni zatrudnieni poprzednio. SRK będzie się zajmowała tematem zgodnie z obowiązującymi przepisami" - zapewnił rzecznik spółki restrukturyzacyjnej, zapytany o grupę pracowników PGG, trafiających do SRK za pośrednictwem JSW. Przypomniał, iż to nie spółka restrukturyzacyjna podejmuje decyzje, kto może odejść z innej firmy górniczej - decydują w tej sprawie zarządy tych spółek.

Na mocy znowelizowanej jesienią br. ustawy górniczej, osoby przekazane do SRK przejdą na tzw. urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostały nie więcej niż cztery lata pracy (w trakcie takiego urlopu będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia), lub otrzymają jednorazowe 120-tysięczne odprawy pieniężne.