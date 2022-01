Za transformację energetyczną zapłacimy wszyscy. To ryzyko

- Nie ma globalnych wskazówek, co trzeba zrobić, żeby ludzie byli gotowi przyjąć różnego rodzaju wyrzeczenia związane z ochroną środowiska. Jedno jest pewne - jak to podkreślał Franz Timmermans podczas ogłaszania pakietu „Fit for 55” - kończy się przyjemny okres bezbolesnych przemian, teraz za transformację zaczniemy płacić wszyscy – mówi w rozmowie z WNP.PL Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Zgadza się. Jeżeli będzie to niewielka skala wprowadzana symetrycznie, stopniowo, stabilnie, to nie powinna spotkać się z bardzo zdecydowanym oporem. Inaczej może być, jeżeli okaże się, że mamy do czynienia ze zmianami skokowymi. Przykład? Mamy sytuację, kiedy drastyczny wzrost energii spowodował bardzo pilną potrzebę tworzenia programów pomocowych, żeby uniknąć wykluczenia energetycznego.Okazuje się, że środki z ETS-ów mają być teraz wykorzystywane, aby powstrzymać proces wykluczenia energetycznego. Sami tworzymy quasi-dodatkowy system podatkowy, windujemy ceny, żeby na koniec z pozyskanych środków dokonywać redystrybucji wśród ubożejącej części konsumentów.To wszystko jest uzasadnione tym, że mamy cały czas lukę technologiczną między uznanymi za brudne, kończące swój żywot technologiami, które były stabilne, opanowane, znane i ograniczone w kosztach, a technologiami czystymi, które nie są stabilne lub nie do końca opanowane, nie do końca przeszły test rynkowy, więc muszą korzystać z różnego rodzaju dopłat.– Zdecydowanie. W OZE widać ciągły postęp technologiczny. Projekty wiatrowe czy fotowoltaiczne mogą liczyć na coraz większe wsparcie inwestycyjne ze strony banków czy funduszy. Przykładem jest nowe narzędzie, które przygotowujemy wspólnie z Bankiem Pekao, pozwalające na finansowanie inwestycji w duże projekty OZE poza systemem aukcyjnym.Czytaj też: Prezesi Pekao, Santandera, BOŚ i znani menedżerowie o 2021 roku w sektorze bankowym Cały czas musimy mieć jednak na uwadze, że zbyt szybkie przejście ze starej technologii węglowej na nową OZE, zwiększa ryzyko występowania blackoutów i kryzysów związanych z zależnością od czynników atmosferycznych czy sytuacji politycznej. Dlatego ważnym wyzwaniem najbliższych lat jest tworzenie magazynów energii.– Co to znaczy „tak szybko”? Dzisiaj trudno zastąpić bloki węglowe, a tym bardziej źródła gazowe. Polska, podobnie zresztą jak Niemcy, przyjęła długi horyzont. Jeżeli nie jest to konieczne, ja bym tych procesów nie przyspieszał, tylko starał się przyjąć długofalową, stabilną strategię.Wszyscy w Europie wiemy, do czego chcemy dojść; do neutralności klimatycznej w roku 2050. Ale nikt do końca nie wie, jak ma wyglądać strategia wykonawcza.Mówimy: wycofujemy się z węgla, pozostawiamy gaz jako paliwo przejściowe, rozwijamy OZE, stawiamy na elektromobilność, w pewnym momencie wchodzi wodór, dyskutujemy o energetyce jądrowej, na horyzoncie pojawia się fuzja termojądrowa jednak jako temat niezwykle mglisty, nieopanowany. To wszystko bardziej założenia i przesłanki niż głęboko przeanalizowana i uzasadniona strategia.Japończycy po awarii w Fukushimie zamknęli swoje reaktory jądrowe, natomiast na dużą skalę rozbudowywali elektrownie węglowe. To pokazuje, że są kraje, gdzie trendy mogą być wręcz odwrotne niż u nas.– Biorąc pod uwagę niekorzystne zjawiska klimatyczne, te wyrzeczenia mają sens. Mamy szansę na ogromny skok technologiczny, wprowadzenie nowych rozwiązań, na których uda się oprzeć rozwój gospodarczy wielu krajów, w tym Polski.Staramy się analizować, jakie wnioski wyciągnąć dla polskiej gospodarki, bo z każdego procesu transformacyjnego można wyjść przegranym albo wygranym. Można też prowadzić politykę, która z jednej strony zabezpiecza nas przed największymi wstrząsami, a z drugiej strony daje możliwość wykorzystania tych procesów i wyjścia z transformacji obronną ręką.– To unowocześnienie gospodarki, transformacja, ale nie dokonana w całości z importu.– Nie satysfakcjonuje nas sukces transformacji na podstawie procentowego wyliczenia przyrostu zielonej energii w miksie energetycznym. To jest oczywiście potrzebne, aby wiedzieć, czy idziemy we właściwym kierunku i dotrzymujemy kroku innym.Bardzo ważne jest natomiast to, na ile w tej całej serii ogromnych procesów, które nas czekają, nie tylko gospodarczych, ale i cywilizacyjnych, będziemy w stanie zbudować czy wzmocnić polski łańcuch wartości. To znaczy, na ile będziemy w stanie pobudzić polską gospodarkę, polskie firmy, start-upy, samorządy do tego, by korzystały z rodzimych rozwiązań.– Jednym z elementów naszej strategii jest oferta dla polskich deweloperów, którzy przygotowują inwestycje dla dużych graczy. Razem z Bankiem Pekao jesteśmy na ostatniej prostej do uruchomienia projektu, dzięki któremu polscy deweloperzy OZE staną się koinwestorami w projektach fotowoltaicznych i wiatrowych.Bank Pekao daje finansowanie dłużne, my niezbędne kapitałowe, by finansowanie dłużne uruchomić. Musi być też wkład własny ze strony inwestora.Chcemy, aby firmy jest najdłużej pozostawały w polskich rękach. Nawet jeżeli po zrealizowaniu inwestycji polski przedsiębiorca sprzeda swoje aktywo, będzie ono znacznie więcej warte, niż gdyby je sprzedawał na etapie dewelopmentu, kiedy ma co najwyżej pozwolenie na budowę.Element drugi to wyszukiwanie polskich firm technologicznych, które chciałyby skorzystać z finansowania PFR. Chcemy wychodzić im naprzeciw, aby rosły w Polsce, a nie sprzedawały się zbyt szybko i nie były wchłaniane przez zagraniczne koncerny.Trzeci kierunek to start-upy. PFR Ventures uruchomił w sierpniu pierwszy w UE fundusz funduszy PFR GreenHub, który zapewni 200 mln zł na inwestycje w startupy, działające w obszarze zielonych technologii. Pierwsze zielone fundusze ze środkami PFR pojawią się w już pierwszej połowie 2022 roku. Zainteresowanie jest duże, także ze strony zagranicznych podmiotów.Czwarty kierunek to samorządy. Próbujemy wspierać podmioty, do których nie ustawia się kolejka inwestorów. Robimy to poprzez różne formy wsparcia; doradcze czy techniczne.Jesteśmy orędownikiem partnerstwa publiczno-prywatnego. Na bazie naszych doświadczeń związanych z instalacjami termicznego przetwarzania odpadów chcemy wspierać samorządy. To bardzo trudny i nomen omen palący temat, który uderza po kieszeniach Polaków, którzy coraz więcej płacą za odbiór odpadów, z którymi potem nie bardzo wiadomo, co robić.W tej chwili realizujemy największy projekt PPP w Polsce; ITPO, czyli ekociepłownię w Olsztynie. Na bazie doświadczeń z Olsztyna i Poznania chcemy pokazywać samorządom, że to jest kierunek, który się opłaci i może wypełnić lukę po węglowych ciepłowniach.