Zadania dla nowego ministra klimatu. Pracy na kilka lat, czasu niewiele

- Nowy minister klimatu i środowiska stanie przed kilkoma pilnymi zadaniami. Pierwszym z nich jest doprowadzenie do liberalizacji zasady 10H. To nie jest obszar jego kompetencji, ale w oczywisty sposób wpływa na politykę energetyczną, wręcz uniemożliwia jej realizację z uwagi na konkurencyjność cen energii i zrównoważony rozwój - mówi WNP.PL Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).

Głos europarlamentu

- Nowy minister klimatu będzie musiał dokończyć wiele spraw, które rozpoczął minister Kurtyka. Muszę przyznać, że minister Kurtyka bardzo dobrze radził sobie w trudnych dla niego warunkach, między oczekiwaniami obozu rządzącego z jednej strony a wymaganiami polityki klimatycznej UE. I w tej sytuacji będzie się musiał odnaleźć jego następca - podkreśla Adam Jarubas, eurodeputowany PSL.



Jego zdaniem nowy minister będzie musiał poprowadzić trudne negocjacje pakietu Fit for 55, m.in. zmianę dyrektywy ETS z np. kwestią zmniejszenia ilości darmowych uprawnień dla przemysłu czy rozmiaru Funduszu Modernizacyjnego.



- Stanie przed nim trudna decyzja co do polskiego stanowiska w kwestii ETS na budynki i transport oraz Społecznego Funduszu Klimatycznego. Ten fundusz jest nam bardzo potrzebny, ale opiera się na dochodach z nowego ETS, a wiceprzewodniczący KE Frans Timmermanns już zapowiedział, że funduszu bez nowego ETS nie będzie - informuje Adam Jarubas.



Nowy minister będzie się również musiał zmierzyć ze wzrostem cen energii i zastanowić się, jakie rozwiązania z tych proponowanych przez Komisję Europejską można zastosować w polskich warunkach .





Będzie musiał również znaleźć sposób finansowania transformacji polskiego sektora energetycznego w sytuacji, w której Polska w 2019 r. zrezygnowała z darmowych uprawnień dla sektora energetycznego.

Nie powstał. Ceny uprawnień do emisji rosną, a potrzeby inwestycyjne polskiej energetyki nie maleją, co również przekłada się i będzie się przekładać na cenę energii elektrycznej.



- Na koniec, wszystko to będzie się musiało odbywać w trudnej współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pamiętajmy, że obydwa Ministerstwa muszą pracować nad przekształceniami w polskiej energetyce i górnictwie, przygotowując dla nich realne i możliwe do przyjęcia przez KE rozwiązania oraz umowy społeczne. A w MAP, również w kluczowym dla negocjacji z KE momencie, zmienia się osoba odpowiedzialna za ten proces - podsumowuje Adam Jarubas.

Konieczne jest także doprowadzenie do zwiększenia zaangażowania operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w rozwój sieci energetycznej.- Wiemy, że jest bariera związana z podłączaniem do sieci źródeł odnawialnych, ale nikt nie próbuje tym zarządzać i zmusić OSD do działania oraz do inwestycji, które są niezbędne z punktu widzenia energetyki rozproszonej - wskazuje Joanna Maćkowiak-Pandera.Inną sprawą do szybkiego załatwienia jest liberalizacja zasady 10H.- Od kilku lat mówi się o tym, że ta regulacja będzie zmieniona, słyszeliśmy bardzo wiele zapewnień, że te zmiany wkrótce nastąpią. Niestety, nic w tej kwestii się nie dzieje i branża energetyki wiatrowej na lądzie pozostaje w zawieszeniu - podkreśla prezeska Forum Energii.Inne zadanie, czekające na nowego ministra klimatu, to negocjacje pakietu Fit for 55 i koordynacja stanowiska Polski w tej sprawie.Do tego dochodzi przygotowanie strategii wodorowej, przygotowanie budowy sieci przesyłowych dla zielonego wodoru oraz wsparcie dla biometanu. Wystarczy na kilka lat ciężkiej pracy.- Ministerstwo Klimatu i Środowiska to jeden z najważniejszych resortów. Skupiamy się na osobie ministra klimatu, a zapominamy o zapleczu ministerialnym - ono wymaga dużego wzmocnienia – uważa Joanna Maćkowiak-Pandera. - Zadań pojawia się coraz więcej, a Ministerstwu Klimatu brakuje zaplecza analitycznego potrafiącego szybko reagować np. na propozycje UE i oceniać skutki wprowadzanych regulacji, a także proponować mechanizmy wdrożeniowe, prowadzić merytoryczny dialog z interesariuszami. Ten resort zawsze był słaby w kontekście kadrowym. Nawet jeżeli nowy (lub nowa) minister będzie jednostką wybitną, to ugrzęźnie po trzech miesiącach, ponieważ okaże się, że nie ma kompetentnego i zmotywowanego zespołu do realizacji zadań - podsumowuje szefowa Forum Energii.- Nowy minister klimatu i środowiska będzie miał sporo zadań przed sobą. Na poziomie UE musi dopilnować negocjacji pakietu Fit for 55. Polska musi tu być bardzo aktywna, musi forsować swoje stanowisko. Jak przygotowane projekty przejdą na poziom szefów, to już będzie za późno, wtedy pozostanie jedynie walenie butem w stół - podpowiada Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor Instytutu Strategie 2050, think-tanku współpracującego z ruchem Szymona Hołowni Polska 2050.W jej ocenie Polska powinna przeciwstawiać się np. objęciu systemem ETS transportu i budownictwa, co zakłada propozycja ze strony KE.Wiele rzeczy jest do zrobienia także na poziomie krajowym. Do priorytetów należy rozwiązanie sporu wokół kopalni Turów.- Ważnym zadaniem będzie także zmiana zasady 10H, co pozwoli na rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Trzeba jednak pamiętać, że inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie muszą odbywać się w oparciu o lokalne plany zagospodarowania przestrzennego i przy konsultacjach z lokalną społecznością - zaznacza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.Niezbędne jest także wymuszenie na grupach energetycznych inwestycji w sieci elektroenergetyczne, co pozwoli na przyłączanie kolejnych źródeł odnawialnych.Z programowych rzeczy, niezbędna jest aktualizacja i urealnienie PEP2040 oraz Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, które w obecnym kształcie blokują prorozwojowe inicjatywy, utrudniają transformację energetyczną i podnoszą koszty energetyki.Konieczne jest także wprowadzenie taryf dynamicznych. Zmian wymagają także zasady rozliczania prosumentów. Niezbędne jest stworzenie modelu biznesowego dla prosumenta, który powinien uwzględniać np. magazyn ciepła.Niezbędne jest również zmuszenie OSD do przygotowania planów rozwoju sieci niskiego i średniego napięcia z uwzględnieniem priorytetu dla rozwoju zeroemisyjnych, pogodowozależnych źródeł odnawialnych i w powiązaniu z tworzeniem hybryd wiatrowo-słonecznych, inteligentnych mikrosieci oraz magazynowania energii we wszystkich możliwych formach.Kolejny postulat to otwarcie się na tworzenie prawa z uwzględnieniem opinii wielu interesariuszy, a w sprawach kluczowych skuteczniejsze opieranie się naciskom spółek Skarbu Państwa.- Reforma unijnego systemu ETS - który dziś jest systemem czysto spekulacyjnym - działania zmierzające do osiągnięcia równowagi pomiędzy troską o klimat a bezpieczeństwem energetycznym naszego kraju oraz konkurencyjnością polskiej gospodarki. Do tego dodać należy weryfikację pakietu Fit for 55, zwłaszcza w obszarze transportu czy budownictwa oraz wprowadzenie mechanizmu CBAM. To tylko część wyzwań, z którymi będzie musiał zmierzyć się nowy minister klimatu - wskazuje Grzegorz Tobiszowski, europoseł PiS.