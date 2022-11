Zadłużanie się Polski może utrudnić realizację celów klimatycznych

Nadszedł czas na podsumowania szczytu klimatycznego COP27 w egipskim Szarm el-Szejk, który według wielu ekspertów nie wyszedł poza ustalenia z zeszłego roku ze szczytu Glasgow.

Utworzenie funduszu strat i szkód podczas szczytu klimatycznego w Egipcie można uznać za połowiczny sukces - twierdzi Kamil Lasowski analityk think-tanku WiseEuropa. Zwraca uwagę, że fundusz, który ma wspierać państwa rozwijające się w walce ze skutkami kataklizmów klimatycznych nie ma jeszcze jasno wyznaczonych ram finansowania, które będą ustalane podczas następnej konferencji klimatycznej.

Ponadto nie została ustalona definicja kraju rozwijającego się. Obecnie do tej grupy mogą zostać zaliczone Chiny czy bogate w surowce kraje arabskie, które posiadają odpowiednie rodzime środki na walkę ze skutkami zmian klimatu na swoich terytoriach, argumentuje analityk WiseEuropa.

Kraje nadmiernie zadłużone będą miały problem z realizacją swoich celów klimatycznych

Z perspektywy Polski ważnym tematem omawianym na szczycie w Sharm el-Sheik była kwestia nadmiernego zadłużania się państw w związku z kryzysami wywołanymi pandemią COVID-19 a później wojną na Ukrainie. Ja dotąd 61 proc. wydatków poświęconych na walkę ze zmianami klimatu pochodziło z kredytów i pożyczek.

- Problem ten staje się szczególnie ważny dla Polski, gdzie bieżąca polityka państwa (tj. wyprowadzenie dużej części zadłużenia do pozabudżetowych funduszy oraz rozluźnienie tzw. reguły wydatkowej) prowadzi do nieprzejrzystości dużych obciążeń fiskalnych, a w konsekwencji być może do problemów z wygenerowaniem środków publicznych wystarczających na inwestycje w transformację energetyczną - argumentuje Lasowski.

Ponadto na szczycie w Egipcie nie padły żadne konkretne deklaracje w sprawie ograniczenia wydobycia węgla i paliw kopalnych. Nie zdecydowano się również na określenie, pomimo wcześniejszych oczekiwań, roku 2025 jako szczytu emisji.