Zagraniczny inwestor chce przejąć Rafako. Stawia jednak warunki

Grupa PBG otrzymała warunkową ofertę sprzedaży wszystkich akcji firmy Rafako, które do niej należą. Ofertę złożył zagraniczny inwestor branżowy, nazwy którego nie ujawniono. To już kolejna tego typu oferta. W styczniu Rafako podpisało list intencyjny z branżowym inwestorem krajowym na kupno 33 proc. akcji spółki od grupy PBG.

Następny wymóg dotyczy zapewnienia nabycia przez inwestora nie mniej niż 50 proc. wierzytelności układowych Rafako wraz z akcjami i prawami do nabycia akcji wynikającymi z prawomocnego układu zawartego przez Rafako z jego wierzycielami.Warunek kolejny to zawarcie warunkowych umów zapewniających inwestorowi, lub podmiotowi wskazanemu przez inwestora, zakup od wybranych wierzycieli układowych Rafako akcji lub praw do akcji przysługujących takim wierzycielom układowym.Kolejna rzecz to zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Rafako emisji obligacji zamiennych na akcje Rafako, które zostałyby objęte przez inwestora oraz podjęcie innych uchwał Walnego Zgromadzenia Rafako koniecznych do przeprowadzenia transakcji.Warunek ostatni to uzgodnienie dokumentacji niezbędnej do zawarcia przedmiotowej transakcji.Poszukiwania nowego właściciela dla Rafako trwają od wielu miesięcy. Już 22 grudnia 2020 r. zawarto trójstronną umowę pomiędzy Rafako, PBG oraz międzynarodowym doradcą finansowym, którego nazwa nie została ujawniona. Z nieoficjalnych informacji WNP.PL wynika jednak, że tym doradcą było PwC. Doradca miał zająć się poszukiwaniami krajowych lub międzynarodowych inwestorów branżowych.