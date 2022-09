Zagrożenie blackoutem będzie się powtarzać

Ogłoszenie przez PSE okresu zagrożenia w piątek, 23 września 2022 r. należy to traktować jako pogrożenie palcem wytwórcom energii, żeby nie próbowali oszczędzać węgla i żeby nie odstawiali bloków. Tego typu zdarzenia będą się jednak powtarzać - mówi Maciej Bando, były prezes URE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły okres zagrożenia w piątek, 23 września 2022 r. w godzinach 19:00 – 20:00 i 20:00 – 21:00. To pierwsze takie zdarzenie w historii.

Zdaniem Macieja Bando decyzja PSE to przypomnienie wytwórcom energii, że mają zawarte kontrakty mocowe i grożą im kary za niewywiązywanie się z tych umów.

Jak mówi Maciej Bando, braki w rezerwie w polskim systemie elektroenergetycznym będą się powtarzać.

- Należy to traktować jako pogrożenie palcem wytwórcom energii, żeby nie próbowali oszczędzać węgla i żeby nie odstawiali bloków pod pretekstem awarii czy konieczności nagłego, nieplanowanego przeglądu. Istnieje wymóg utrzymywania w KSE 9 proc. mocy w rezerwie. Jeżeli ta rezerwa spadnie, a tak się stało, to PSE jest zobowiązane do tego, żeby przypomnieć wszystkim tym, którzy mają kontrakty mocowe, że muszą się z nich wywiązywać - mówi WNP.PL Maciej Bando, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Podkreśla, że piątkowe wydarzenia nie były jeszcze zagrożeniem dla odbiorców. Przypomina, że w takich przypadkach jest ustalona procedura postępowania: najpierw posiłkujemy się importem energii, potem jest przypomnienie o konieczności dostarczenia mocy tym, którzy mają podpisany kontrakt mocowy, następnie korzysta się z usługi DSR i dopiero potem pojawiają się scenariusze gorsze dla odbiorców, jak wprowadzenie stopni zasilania. Początkowo one nie są jednak drastyczne, pierwsze stopnie są takie, żeby nie przekraczać mocy zamówionej, dopiero potem następuje redukcja poboru mocy.

Nie przesadzać z polityką ograniczania produkcji energii. Będą kary za niewywiązywanie się z umów

- Decyzję PSE odczytuję jako sygnał dla elektrowni, żeby nie przesadzały z polityką ograniczania produkcji. To przypomnienie, że mają zawarte kontrakty mocowe i grożą im kary za niewywiązywanie się z tych umów. To dowód, że od dłuższego czasu mamy do czynienia z nienajlepszą polityką ze strony wytwórców ograniczania produkcji po to, żeby ciułać węgiel na trudniejsze czasy - ocenia Maciej Bando.

Dodaje, że spadek rezerwy w piątek wynikał także z warunków pogodowych i mniejszej wietrzności, głównie w Niemczech, w efekcie czego nie mogliśmy się wesprzeć importem energii.

Pojawia się pytanie, jak w najbliższym czasie będą zachowywać się wytwórcy. Czy wezmą sobie na trwałe do serca ostrzeżenia PSE czy też za 3-4 tygodnie sytuacja powróci do stanu z przed piątku

- To wszystko zależy od tego, na ile poważnie będzie brakować rezerwy. Nie uważam, żeby to była jednostkowa sytuacja. Takie sytuacje będą się powtarzać i PSE będzie musiało korzystać z kontraktów mocowych. Musi być współpraca z wytwórcami i Jednostkami Wytwórczymi Centralnie Dysponowanymi (JWCD). Trzeba odseparować politykę od tego, niewątpliwie to ograniczanie produkcji jest związane z polityką - odpowiada Maciej Bando.

Minister Anna Moskwa uspokajała, że nie grozi nam blackout. Jak powiedziała, przyczyną sytuacji była niska wietrzność i mało energii z OZE.

Blackout nam nie grozi. Możliwe ograniczenia w dostawach energii

- To nie blackout! Blackout to jest to totalna awaria, do widzenia, nigdzie nie ma dostaw energii. Obecnie mówimy o ograniczeniach w dostawach energii. Trudno mi powiedzieć, czy nam grożą, ale sytuacja w polskiej i europejskiej energetyce jest taka, że należy brać pod uwagę możliwość wprowadzenia ograniczeń. Tym bardziej, że dostępność węgla, drewna opałowego i ceny gazu pokazują, że ludzie mogą się zacząć ogrzewać grzejnikami elektrycznymi, stąd też wynikają te dość dziwne godziny wprowadzenia okresu zagrożenia. To było w godzinach 19-21, a wtedy duża część przemysłu już przestaje pracować i zmniejsza pobór energii. W elektrowniach więc pewnie stwierdzono, że jak przestają pracować odbiorcy przemysłowi, to oni ograniczą produkcję energii. A tu się okazało, że było zimno, ludzie odpalili farelki i naturalna redukcja poboru, która występuje wraz z ograniczeniem pracy przemysłu, została zasypana przez odbiorców indywidualnych - tłumaczy Maciej Bando.

