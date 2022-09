Zagrożenie w polskiej energetyce. Po raz pierwszy w historii

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły okres zagrożenia w piątek, 23 września 2022 r. w godzinach 19:00 – 20:00 i 20:00 – 21:00. To pierwsze takie zdarzenie w historii.

Decyzja PSE wynika z faktu, że rezerwa mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym okazała się zbyt niska.

PSE zapewnia, że ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii elektrycznej, jest to tylko sygnał dla jednostek rynku mocy, by w tych godzinach zrealizowały swoje obowiązki mocowe.

W piątek, 23 września wiele bloków energetycznych pracuje z mocą niższą od mocy osiągalnej. Nieplanowane ubytki mocy są np. na kilku blokach w elektrowniach Bełchatów, Opole, Kozienice, Pątnów, Połaniec, Rybnik i Turów.

Wiele całych bloków jest planowo wyłączonych, jak np. blok 1075 MW w Elektrowni Kozienice. W planowanych wyłączeniach są także pojedyncze jednostki w elektrowniach Bełchatów, Dolna Odra, Jaworzno 3 i Turów.

Już w ciągu dnia sytuacja w KSE jest nieciekawa. Ok. godz. 12.15 zapotrzebowanie na moc w Polsce było na poziomie 20 930 MW a krajowa generacja wynosiła 20 646 MW. W tym czasie import do Polski był na poziomie 387 MW.

Tomasz Soroko, ekspert rynku energii ocenia, że w tej sytuacji raczej chodzi o przetestowanie strony podażowej - czy są dyspozycyjni, czy nie.

- Czy te znikające każdej nocy MW mocy to fake, czy nie. Lepiej wiedzieć to teraz niż nagle w zimie (jak sądzę) - napisał Tomasz Soroko w mediach społecznościowych.

Podobnego zdania są inni eksperci.

- PSE widzi więcej niż my, ale patrząc na sytuację w systemie wygląda jak próba generalna plus mniej uprzejma prośba do tych wszystkich, którzy się planują jutro wyłączyć, żeby im do głowy nie przyszło zacząć weekend dziś o godz. 19 - odpowiedział Jan Kurzak ze spółki obrotu energią Enteneo.