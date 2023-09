Zagrożona zielona transformacja polskich koncernów energetycznych

Odwołanie zielonej strategii przez Polską Grupę Energetyczną może stać się symbolem klęski transformacji całej polskiej energetyki, u której podstaw miała stać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego - pisze Business Insider.

Termin utworzenia NABE był wielokrotnie przesuwany, bo koncerny energetyczne nie mogły dojść do porozumienia z bankami w sprawie wyceny ich aktywów i spłaty długów zaciągniętych przed laty na budowę bloków węglowych. Ostatecznie okazało się, że państwo przejmie aktywa koncernów za około 4 mld zł, ale do tego NABE będzie musiało spłacić niemal 10 mld zł ich długów w ciągu ośmiu lat.

Problemy z ustawą. Przed wyborami zabraknie czasu?

To jednak nie wszystko. NABE, aby funkcjonować, będzie potrzebować tylko w tym roku 15 mld zł kredytu obrotowego i aż 44 mld zł dodatkowego finansowania od banków na zabezpieczenie zakupu praw do emisji CO2. Tak gigantyczne finansowanie wymaga państwowych gwarancji, a ustawa umożliwiająca uruchomienie takiego wsparcia trafiła do Sejmu w wakacje i miała być w trybie pilnym procedowana i wcielona w życie jeszcze przed wyborami, które zaplanowano na 15 października. Tak się jednak nie stało.

Sejm, co prawda, przegłosował ustawę 17 sierpnia, ale Senat ją odrzucił i teraz nie wiadomo, czy Izba Niższa w bieżącej kadencji zdąży się nią zająć.

- Rozmowy trwały bardzo długo, ale wszystko było już dopięte na ostatni guzik. Banki miały wszystkie zgody na finansowanie NABE, potrzebna była tylko ustawa o gwarancjach państwa. Nie udało się tego sfinalizować przed wyborami i nie wiemy, co dalej - mówi Business Insider nieoficjalnie przedstawiciel jednej z instytucji, która ma finansować NABE. - Projekt NABE był tak skonstruowany, by pożyczone przez banki pieniądze nie zostały wydane na spełnianie żądań związków zawodowych, a koncerny energetyczne miały szansę na pozyskiwanie kolejnych funduszy na planowane inwestycje - dodaje.

Banki nie chcą pożyczać pieniędzy firmom, które są mocno zależne od węgla

Fiasko NABE, zdaniem Business Insider, oznaczać będzie klęskę planowanych inwestycji także pozostałych grup energetycznych: Tauronu, Enei i Energi. Banki nie chcą już pożyczać pieniędzy firmom, które są mocno zależne od węgla. Obciążone czarnym paliwem koncerny energetyczne nie będą więc w stanie pozyskiwać funduszy na planowane inwestycje i to nie tylko w OZE, ale też w rozwój sieci dystrybucyjnych.

- Moim zdaniem NABE jest absolutnie kluczowe dla budowy długoterminowej wartości spółek energetycznych - nie ma wątpliwości Paweł Puchalski, analityk Santander BM. - Bez wydzielenia aktywów węglowych zdolności spółek do zaciągania kredytów na zapowiadane znaczące inwestycje będą istotnie ograniczone. Reasumując, wydzielenie aktywów do NABE warunkuje w mojej opinii realizacje znaczących inwestycji w segmentach dystrybucji i energetyki odnawialnej - dodaje Puchalski.