- Dziś trudno oczekiwać, że w obliczu kryzysu energetycznego i wojny wyniki PGE będą w przyszłym roku lepsze - mówi w wywiadzie dla WNP.PL Wojciech Dąbrowski.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej mówi w rozmowie z WNP.PL m.in o aktualnej sytuacji w branży energetycznej związanej z kryzysem, imporcie i dystrybucja węgla.

Wsparcie sektora energii jest konieczne w tej kryzysowej sytuacji. Zainteresowanie, żeby Polskę uzależnić gospodarczo, jest bardzo duże. Wyobraźmy sobie, że nasz sektor energii i paliw jest dziś w obcych rękach - mamy zagrożenie brakiem dostaw nie tylko energii, ale także ropy i gazu - mówi Wojciech Dąbrowski.

- Tylko energetyka jądrowa może nam zapewnić bezpieczeństwo energetyczne wtedy, kiedy będziemy ograniczali wydobycie i spalanie węgla. Wskutek kryzysu energetycznego i napaści Putina na Ukrainę przyśpieszyliśmy te działania - podkreśla.

W ostatnim czasie pojawiają się fake newsy, rosyjskie działania dezinformacyjne, że spółki energetyczne mają dziś nadzwyczajne zyski. Nasza EBITDA jest niższa o 9 proc. rok do roku, więc dementuję tę propagandę stanowczo, że jesteśmy winni wzrostowi cen energii - twierdzi nasz rozmówca.

Na początku grudnia pojawił się pierwszy mróz i śnieg. Energetykę czeka tej zimy czas próby. Dacie radę?

- PGE jest największym producentem energii w Polsce i spoczywa na nas odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Sytuacja w elektroenergetyce jest stabilna, staramy się żeby system działał normalnie, nie ma żadnych zagrożeń blackoutami. Elektrownie na węgiel kamienny, czyli Elektrownia Opole, Rybnik i Dolna Odra, mają zakontraktowaną wystarczającą ilość paliwa i są przygotowane na pracą z pełnym obciążeniem wszystkich bloków.

Natomiast Turów i Bełchatów są samowystarczalne, niezależne od czynników związanych z kryzysem energetycznym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę.

Jak idzie import węgla? Plan, który zakłada 10 mln ton do kwietnia 2023 roku jest aktualny?

- Wywiązaliśmy się z tego zobowiązania, które nałożył na nas premier Mateusz Morawiecki i już sprowadziliśmy 6 mln ton węgla. Plan na kolejne miesiące jest aktualny i docelowo sprowadzimy ponad 10 mln ton.

Węgiel dystrybuujemy sami albo z samorządami. W cały proces zaangażowanych jest kilka naszych spółek, w tym wiodącą jest PGE Paliwa. O tym jakie to było i jest wyzwanie, głównie logistyczne, niech świadczy fakt, że w tym roku sprowadziliśmy z importu więcej surowca niż przez wszystkie poprzednie lata razem. Dziś dziennie wyjeżdża z portów 300 naszych samochodów, wyjeżdżają pociągi, to potężna operacja.

W jaki sposób finansowana jest ta bezprecedensowa operacja i jak wpływa na sytuacje finansową PGE?

Pieniądze na interwencyjny import węgla pochodzą z naszych zasobów, ale także ze specjalnej linii kredytowej z gwarancją państwa, którą uruchomił dla nas Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli będzie potrzeba, w przyszłym roku PGE znów się tym zajmie?

- Tak, jeśli będzie taka potrzeba, to zrealizujemy to zadanie.

Mam jednak nadzieję, że w przyszłym roku uda się wydobyć więcej węgla z polskich kopalń, wspieramy kolegów ze Śląska, żeby to się udało i import w przyszłym roku mógłby być znacznie mniejszy.

Wiem, że to nie jest proste, uruchomienie nowych ścian musi potrwać, bo polityka unijna spowodowała w poprzednich latach wyhamowanie inwestycji w górnictwie.

Możemy też sięgnąć po 500 mln ton węgla brunatnego. Wystarczy wrócić do zarzuconej inwestycji w odkrywkę w Złoczewie...

- W naszej strategii nie ma eksploatacji Złoczewa, taką decyzję ponownie może analizować Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Złoczew pozostaje jednak, rezerwą strategiczną. Jeżeli upowszechnią się nowe technologie, na przykład wychwytu CO2, to wówczas inaczej spojrzymy na spalanie węgla ze Złoczewa. W obecnych warunkach nie jest to projekt opłacalny.

Koszt emisji CO2 jest poważnym problemem dla elektroenergetyki w Polsce. W PGE tylko w 2022 r. zapłaciliśmy za emisje 12 mld zł, a w 2023 ta kwota się podwoi i sięgnie 25 mld zł.

Ostatnio karierę zrobiła pana wypowiedź o potrzebie konsolidacji spółek energetycznych. Jak pan to widzi? Można mieć marzenia, ale trzeba też mierzyć siły na zamiary - w Enei a szczególnie w Tauronie nie ma entuzjazmu dla budowy nowego podmiotu wokół PGE, co ujawniło się już zresztą przy planowaniu NABE.

- Priorytetem jest NABE, co jest potwierdzone uchwałą Rady Ministrów. Właśnie przygotowaliśmy spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do autonomicznego funkcjonowania.

Sprzedaliśmy sześć spółek do PGE GiEK, zintegrowaliśmy elektrociepłownie w PGE Energia Ciepła, przejęliśmy także udziały w spółce Energoserwis.

Dziś już jest tak, że PGE GiEK handluje energią niejako samodzielnie. Zrealizowany został model działania IT, aby to umożliwić. Zostały także uregulowane nasze wzajemne relacje, jeśli chodzi o rynek surowców, mocy i wsparcia.

Dzisiaj NABE jest zasadniczą kwestią, o kolejnych projektach i decyzjach będziemy rozmawiać po zamknięciu konsolidacji aktywów i starcie NABE.

Na razie na pewno chcecie budować elektrownię atomową. Na ile wasz projekt z ZE PAK Zygmunta Solorza i Korea Hydro & Nuclear Power jest realny wobec sprzeciwu Amerykanów, którzy twierdzą, że Koreańczycy nie mają prawa eksportować swojej infrastruktury energii atomowej, która jest zbudowana na ich licencji. Niedawno mówił o tym WNP.PL David Durham, prezes systemów energii w Westinghouse.

- Wojna na Ukrainie wiele zmieniła na rynku energetycznym w Polsce, bo w Unii Europejskiej zaczęto inaczej patrzeć na kwestie bezpieczeństwa energetycznego.

W PGE zawsze komunikowaliśmy, że tylko energetyka jądrowa może nam zapewnić bezpieczeństwo energetyczne wtedy, kiedy będziemy ograniczali wydobycie i spalanie węgla. Wskutek kryzysu energetycznego i napaści Putina na Ukrainę przyśpieszyliśmy te działania i zmieniliśmy strategię.

Do projektu w Wielkopolsce zostaliśmy zaproszeni przez ZE PAK i stronę koreańską.

Ustalenia są bardzo ambitne, ale realne. Do końca roku mamy opracować wspólnie plan rozwoju. Będzie on odpowiadał m.in. na pytania, czy warunki geologiczne, sejsmiczne nadają się do postawienia tam bloków elektrowni atomowej.

W planie założymy też harmonogram inwestycji i model finansowania inwestycji. Nawet dziś nasi przedstawiciele wspólnie z ZE PAK są w Korei, rozmowy są intensywne. Na początku roku – po tych wszystkich działaniach – zdecydujemy co robimy dalej.

Czyli liczycie że Koreańczycy znajdą finansowanie na ten projekt?

- Koreańczycy są bardzo zainteresowani, żeby wejść kapitałowo w tę budowę i jest to warunek konieczny. Jeszcze gdy posiadaliśmy spółkę PGE EJ, wówczas nie było takich deklaracji – nawet ze strony Amerykanów, którzy realizują dziś rządowy projekt jądrowy. Obecnie – po tym jak spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podlega bezpośrednio premierowi Morawieckiemu – nastąpiła zmiana, odbyły się konsultacje na szczeblu rządowym i jest to możliwe.

I Amerykanie, i Koreańczycy deklarują dziś partycypację, nie tylko technologiczną, ale i finansową, w budowie atomowych bloków energetycznych w Polsce.

Kwestia sporu - o którym pan wspomniał w poprzednim pytaniu - jest nam znana, ale on nas nie dotyczy.

Mamy informacje, że dialog amerykańsko-koreański idzie w tej sprawie w dobrym kierunku.

Oczywiście do momentu rozwiązania sporu nie będziemy wydawali środków na tę inwestycję – czekamy na rozstrzygnięcie. Wtedy ujawnimy poziom naszego zaangażowania.

Czy zakładacie pomoc publiczną przy budowie elektrowni atomowej w Wielkopolsce?

- Nie zakładamy. Nasz projekt z ZE PAK i KHNP jest czysto biznesowy.

A nie żałuje pan, że ta elektrownia nie ma powstać w Bełchatowie? Przez wiele miesięcy wydawało się, ze jest pan zwolennikiem tego kierunku.

- Bełchatów cały czas jest na liście potencjalnych lokalizacji nowej elektrowni. Będzie decydował o tym rząd.

Uważam, że jest to lokalizacja bardzo dobra, po wyczerpaniu złóż węgla. Idealne miejsce w centralnej Polsce, ze względu na położenie i rozbudowaną sieć przesyłową. Oczywiście mówi się, że jest problem z chłodzeniem ale technologia pozwala, żeby elektrownia atomowa pracowała w obiegu zamkniętym. Wodą można zalać wyrobiska, które są wokoło i wykorzystać je do chłodzenia.

To jednak przyszłość, Bełchatów ma pracować w obecnym kształcie do 2036 r., a przygotowanie nowej inwestycji i budowa elektrowni jądrowej trwa minimum 10 lat.

O ile nowych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych ostatecznie aplikowała PGE?

- Złożyliśmy wnioski na 8 obszarów z 11 ogłoszonych. Na trzy złożyliśmy sami jako PGE, kolejne pięć w partnerstwach - trzy z Eneą, jedną z Tauronem, jedną z Orstedem na małą działkę w pobliżu inwestycji, którą już z nimi prowadzimy.

Mamy nadzieję, że uda się uzyskać te koncesje. To są ciekawe wyzwania i obiecuję sobie wiele po tej współpracy. Jednak tylko na projekt z Orstedem, który już prowadzimy, potrzebujemy 20 mld zł.

Zamierzamy finansować offshore w formule project finance, mamy doradcę, który poszukuje dla nas źródeł finansowania na całym świecie. Wojna sprawia, że pozyskanie finansowania w dobrej cenie jest trudniejsze dla rejonu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Jeszcze dwa lata temu sytuacja była łatwiejsza, obecnie ryzyko konfliktu zbrojnego jest wliczone w marże i koszty ubezpieczenia.

Co dalej z waszymi inwestycjami w bloki gazowe - opłacalność produkcji energii elektrycznej z gazu stoi dziś pod dużym znakiem zapytania?

- Realizujemy Dolną Odrę, jest to inwestycja zaawansowana. Otworzyliśmy 15 listopada oferty na Rybnik, projekt jest obecnie jeszcze raz analizowany ekonomicznie. Elektrownia miałaby stanąć w 2026 r.

Niezależnie od tego robimy dekarbonizację w ciepłownictwie. W 2021 r. podpisaliśmy umowy na budowę kotłowni rezerwowych szczytowo-pompowych, gazowych w Rzeszowie, Bydgoszczy Kielcach, Gorzowie, Gdyni i Lublinie. Dodatkowo w Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu rozpoczęliśmy budowę kogeneracji na silnikach gazowych. W całym ciepłownictwie do 2030 r. chcemy produkować ciepło w 70 proc. ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, że jeśli chodzi o gaz sytuacja jest niepewna, dziś opłacalność generacji z węgla jest wyższa niż z gazu – ale dwa lata temu było inaczej. Dlatego nie zmieniamy strategii.

Transformacja jest ważna, Baltic Pipe osiągnął właśnie docelowe zapełnienie, rozbudowuje się terminal LNG w Świnoujściu, zasilamy się też ze złoża PGNiG w Zielonej Górze. Planu nie zmieniamy, co nie znaczy, że nie reagujemy – udział w projekcie jądrowym jest właśnie naszą reakcją na zmieniające się otoczenie.

Grupa PGE pracuje także nad budową największego magazynu energii w Europie.

- Projekt w Żarnowcu otrzymał, jako pierwszy w Polsce, koncesję na magazynowanie energii. Naszym celem strategicznym jest posiadanie 800 MW nowych instalacji magazynowania energii w Polsce w 2030 roku.

Razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będziemy też razem współpracować przy projekcie budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej „Młoty”.

Elektrownie szczytowo-pompowe to jedyna jak dotąd technologia wielkoskalowych magazynów energii. Tylko przez ostatnie cztery lata moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła z 8,7 GW w 2018 do 20,3 GW w 2022 r. Dlatego też realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski.

Elektrownia Szczytowo-Pompowa „Młoty" o planowanej łącznej mocy ponad 750 MW jest najbardziej zaawansowanym projekt budowy ESP w Polsce. Projekt ten bazuje na rozpoczętych w latach 70. pracach górniczych, zawieszonych na początku lat 80. ubiegłego wieku.

W ramach inwestycji mają powstać dwa zbiorniki wodne, które dzięki swojej specyfice funkcjonowania dodatkowo pełniłyby funkcje przeciwpowodziową na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Zajmujecie się prawie wszystkim w energetyce, a małe reaktory SMR jakoś was nie interesują.

- Obserwujemy badania naukowe nad tą technologią. SMR można teoretycznie stawiać w miejsce węglowych bloków 200 MW, których jest wiele w Polsce, ale to bliżej nieokreślona przyszłość.

To jak zastąpić te bloki 200 MW teraz w systemie energetycznym, gdy w 2026 r. wygasa wspierający je rynek mocy?

Rynek mocy jest konieczny do przedłużenia do 2030 r., a te bloki powinny zostać zmodernizowane i wykorzystane do dalszego wspierania bezpieczeństwa energetycznego.

Rozmowy z Komisją Europejską na temat przedłużenia rynku mocy w Polsce już są prowadzone przez polski rząd.

Złożyliście ostatnio, tak jak inne spółki energetyczne, wnioski taryfowe do URE. Niezależnie od mrożenia cen energii i maksymalnych jej cen, o jakie podwyżki wnioskowaliście?

- Nie mogę na ten temat mówić w szczegółach, proces trwa. Pamiętajmy jednak, że energetyka potrzebuje inwestycji. Jeśli chcemy zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne musimy inwestować i w sieć i w wytwarzanie. Za naszymi inwestycjami idą kontrakty dla setek polskich małych i średnich przedsiębiorstw, a to są tysiące miejsc pracy. Ograniczenie inwestycji w energetyce to spowolnienie wzrostu gospodarczego i zagrożenie miejsc pracy.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna na rynku, mamy do czynienia z inflacją wywołaną wojną na Ukrainie. Rząd oczywiście robi wiele, żeby społeczeństwo tego nie odczuło, ale jest to duży wydatek dla budżetu państwa.

Dla mnie osobiście - i myślę, że dla wielu Polaków - to jest czas bardzo trudny, jakiego nie doświadczyliśmy do tej pory. Mamy dziś regularną wojnę tuż za polską granicą. Wszyscy chcemy, aby ta sytuacja zakończyła się jak najszybciej. Pierwsze symptomy stabilizacji w PGE już zresztą widzimy. Spadają ceny materiałów. Na przykład ceny stali to 1/3 tego, co było w szczycie drożyzny. Zmieniły się łańcuchy dostaw, z kierunku wschodniego dostawcy przeszli na zamówienia z Indii i Egiptu. To dla nas ważne, używamy dużo stali przy naszych inwestycjach.

Ceny usług oczywiście nie spadają, bo ma to większy związek z podwyżkami wynagrodzeń w ostatnich latach.

Jaki wpływ na sytuację sektora, a w szczególności na PGE, mają interwencje państwa na rynku energii elektrycznej, zamrożenie cen dla gospodarstw domowych, ustawa o cenach maksymalnych prądu?

- Jak już powiedziałem rząd robi bardzo dużo, żeby społeczeństwo nie odczuwało tego kryzysu, z jakim mamy do czynienia. I wspieramy te działania.

Z drugiej strony musimy pamiętać, że zakładamy, iż energetyka ma się transformować, więc do 2030 r. zamierzamy wydać 75 mld zł na inwestycje, tylko jako PGE.

Jeśli chcemy mieć silną, polską energetykę, to te inwestycje muszą się zrealizować. A żebyśmy mogli inwestować, to musimy mieć zyski.

Niestety w ostatnim czasie pojawiają się fake newsy, rosyjskie działania dezinformacyjne, że spółki energetyczne mają dziś nadzwyczajne zyski. Nasza EBITDA jest niższa o 9 proc. rok do roku, więc dementuję tę propagandę stanowczo, że jesteśmy winni wzrostowi cen energii.

Wracając jednak wprost do odpowiedzi na pana pytanie, nie mamy pewności, że wejście tych ustaw będzie dla nas neutralne, i rekompensaty pokryją nam wszystkie koszty. Analizujemy to, zobaczymy jak będzie się zachowywał rynek, co też ma ogromne znaczenie.

Czy to oznacza, że wyniki PGE mogą dalej słabnąć w przyszłym roku?

Tylko do końca roku wydamy jeszcze 4 mld zł na inwestycje. Jesteśmy w tej chwili jednym z największych inwestorów w Polsce.

Dziś trudno to oszacować, ale trudno też oczekiwać, że w obliczu kryzysu energetycznego i wojny wyniki PGE będą w przyszłym roku lepsze.

Sejm zlikwidował ostatnio obligo giełdowe, co spotkało się z krytyką niepaństwowych sprzedawców energii. W związku z tym zapowiedzieliście, że powołacie 1 stycznia własną platformę handlu energią. To realny termin?

- Zniesienie obliga giełdowego nie było naszą decyzją, ale nie zauważyliśmy, żeby to wpłynęło znacząco na rynek.

Naszym celem jest jednak prowadzenie handlu energią w sposób transparentny, dlatego od razu przystąpiliśmy do powołania własnej platformy deklaracji energii elektrycznej poprzez nasz Dom Maklerski.

Każdy będzie mógł wejść na naszą stronę internetową i zobaczyć, w jakich cenach oferowana jest energia, a sprzedaż będzie się odbywała na zasadzie kontraktów bilateralnych. Będzie to też projekt otwarty na innych uczestników rynków. Na pewno nie będziemy sprzedawali energii arbitralnie przy zielonym stoliku, nie chcemy być oskarżani o zmowy cenowe i manipulowanie rynkiem.