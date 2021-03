Zainwestował w nich jeden z najbogatszych Polaków. "To się zaczyna robić duży biznes"

To był rok, w którym osiągnęliśmy pełną dojrzałość i gotowość do dalszych wyzwań – tak w rozmowie z WNP.PL podsumował 2020 rok Henryk Biały, prezes działającej w branży fotowoltaicznej firmy Corab, jednego z laureatów WNP Awards.

Zainteresowanie się OZE spowodowane było obserwacją trendów na zagranicznych rynkach.– Takie technologie zawsze trafiały do Polski z kilkuletnim opóźnieniem. Wierzyłem, że prędzej czy później OZE dotrze i do naszego kraju; zaczęliśmy się przygotowywać. To były duże inwestycje, ale dzięki temu byliśmy pionierami - zbudowaliśmy pierwsze w Polsce farmy fotowoltaiczne w systemie aukcyjnym – podkreślił.Henryk Biały myśli o dalszym rozwoju.- To ciągłe dążenie do doskonałości, do bycia liderem - mówi.Nie wyklucza przejęć, dodając, że w obszarze zainteresowań Corab pozostaje kilka polskich spółek.Corab jest partnerem technologicznym firm inwestujących w fotowoltaikę w ramach kompleksowo skonstruowanej usługi obejmującej dostawę elementów i montaż. Spółka ma się stać inwestorem i deweloperem farm fotowoltaicznych. W lutym została wyróżniona nagrodą WNP Awards za skuteczne wpisanie się w jeden z najmocniejszych trendów w polskiej energetyce i wsparcie rozwoju fotowoltaiki.WNP Awards - przyznawane przez redakcję portalu gospodarczego WNP.PL oraz Magazynu Gospodarczego "Nowy Przemysł" - kontynuują dwudziestoletnią tradycję prestiżowych wyróżnień "Tego, który zmienia polski przemysł”.