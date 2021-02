Zakłady Tłuszczowe Kruszwica debiutują w Zielonym Indeksie

Jako lider w branży przemysłu tłuszczowego i część międzynarodowej grupy, ta firma jest faktycznie zobowiązana do działań, które służą ochronie środowiska. I tak się dzieje w Zakładach Tłuszczowych Kruszwica. Wachlarz aktywności jest szeroki: od promocji zrównoważonego modelu rolnictwa po realne obniżanie emisji gazów cieplarnianych.

Przerobiła ok. 996 tys. ton rzepaku oraz ponad 29 tys. ton importowanego, rafinowanego oleju palmowego.Zużywana energia jest źródłem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a szerzej - także pozostałych gazów cieplarnianych. Ich poziom spółka monitoruje począwszy od 2017 roku.W 2019 roku ZT Kruszwica wyrzuciły w powietrze łącznie 120,3 tys. ton CO2e. W porównaniu do 2018 r. poziom emisji zmalał o 3,6 proc., a w porównaniu do 2017 r. - o 4,2 proc. Ponad 59,4 proc. tej emisji przypadło na zakład w Brzegu, reszta na zakład w Kobylnikach.Ok. 63,1 proc. łącznej emisji CO2e w 2019 roku przypadło na emisje bezpośrednie (zakres 1), czyli powstające w obu zakładach produkcyjnych spółki. Zmniejszono je w okresie 2017-2019 o 9,3 proc., a ich udział w łącznej emisji o 3,5 pp.Na emisje pośrednie (zakres 2) w 2019 r. przypadło 36,9 proc. łącznej emisji GHG. Ich poziom wzrósł w porównaniu z 2017 r. o 5,8 proc., a udział w łącznej emisji o 3,5 pp.Na 1 mln zł przychodów ZT Kruszwica w 2019 roku (2,89 mld zł) przypadła emisja 41,6 ton CO2e, która była mniejsza niż w 2017 r. (49,3 tony) o 15,6 proc., przy wzroście przychodów w tym okresie o 13,5 proc.Na 1 mln zł EBITDA w 2019 r. (165,4 mln zł) przypadła emisja 727,6 ton CO2e, w porównaniu z 1575,9 ton w 2017 r.. To spadek o 53,8 proc., przy podwojeniu wartości EBITDA w tym okresie (wzrost o 107,4 proc.).Na 1 pracownika spółki w 2019 r. (844 osoby) przypadło 142,6 ton emisji GHG, która zmalała o 4,9 proc., przy większym zatrudnieniu w okresie trzech lat o 0,6 proc.Charakterystyczny jest też współczynnik intensywności emisji, uwzględniający jej relację do wolumenu produkcji. W 2019 roku poziom tego wskaźnika wyniósł 173,6 kg/tonę produktu, tj. zmalał w porównaniu do 2017 r. (201,1 kg/t) o 13,6 proc.Zarząd podkreśla, że „wpływ zmian klimatycznych odnosi się zarówno do zagrożeń, jak i możliwości związanych z przejściem na gospodarkę niskowęglową”. Dlatego do kluczowych obszarów zainteresowania należą:- programy optymalizacji energetycznej, w celu zmniejszania zużycia energii elektrycznej i pary wodnej,- zwiększenie udziału energii odnawialnej, czyli zastępowanie nią paliw kopalnych („tam, gdzie jest to praktycznie możliwe i ekonomicznie wykonalne”),- zwiększenie samowystarczalności jeśli chodzi o energię elektryczną.Ponadto stosując technologie energetyczne o niskiej emisji dwutlenku węgla, firma zmniejsza ślad węglowy swoich wyrobów.W zakładzie w Brzegu podejmowano w 2019 r. takie działania służące redukcji CO2, jak modernizacja instalacji parowej i armatury oraz likwidacja zbędnej infrastruktury. W listopadzie oddano do eksploatacji instalację fotowoltaiczną. Od tego czasu wszystkie serwery i komputery w zakładzie w Brzegu pracują, korzystając wyłącznie z energii słonecznej.Z kolei w zakładzie w Kobylnikach k. Kruszwicy zredukowano pobór energii elektrycznej oraz pary wodnej dzięki m.in. modernizacji instalacji energetycznych oraz wymianie falowników. Efektem podobnych działań także w drugim zakładzie była redukcja zużycia energii oraz pary wodnej w 2019 roku - o 49 133 GJ w zakładzie w Brzegu oraz o 11 329 GJ w zakładzie w Kobylnikach.Zgodnie z polityką środowiskową spółki, w obu zakładach propagowane są zasady oszczędzania energii.„Będąc liderem na rynku olejów i tłuszczów roślinnych, czujemy się współodpowiedzialni za promocję zrównoważonego modelu rolnictwa. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie wzrostu świadomości najlepszych praktyk nawożenia i ochrony roślin” - podkreśla zarząd ZT Kruszwica w raporcieTe działania wobec otoczenia kształtują Zasady Odpowiedzialności Korporacyjnej przyjęte w całej Grupie Bunge:- dokładanie starań, aby jako część lokalnego środowiska wnosić wkład w ekonomiczny i społeczny rozwój społeczności, w której spółka funkcjonuje,- wypracowywanie wysokich standardów ochrony środowiska poprzez adaptowanie sprawdzonych naukowo, wrażliwych kulturowo i efektywnych, najlepszych praktyk rolniczych, które spółka promuje wśród kontrahentów,- partnerstwo w relacjach z firmami i organizacjami zajmującymi się promocją i wdrażaniem praktyk środowiskowych.Przykładem konkretnych działań jest realizacja programów i kampanii oświatowo-promocyjnych na rzecz ochrony środowiska, jak np. realizowana od 2011 r. akcja społeczna „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” (wskazywanie działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych) czy program „Grunt to równowaga” (wspieranie inicjatyw służących zachowaniu bioróżnorodności na terenach wiejskich).