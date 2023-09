Zakończono usuwanie paliwa jądrowego z elektrowni

Całe paliwo jądrowe z zamkniętej elektrowni jądrowej Mühleberg w Szwajcarii przetransportowano do tymczasowego magazynu w Würenlingen.

Ogłosiło to przedsiębiorstwo energetyczne BKW. Usunięcie paliwa oznacza zakończenie pierwszego z trzech etapów likwidacji elektrowni, która rozpoczęła działalność w 1972 roku i została zamknięta 20 grudnia 2019 roku. Sam demontaż rozpoczęto 6 stycznia 2020 roku.

Uznano ją za trwale nieczynną od 15 września 2020 roku, kiedy koncesję na eksploatację zastąpiono postanowieniem o likwidacji. Mühleberg jest pierwszą elektrownią jądrową w Szwajcarii, która zostanie zamknięta.

Pod koniec czerwca 2022 roku BKW złożyła wniosek do Szwajcarskiego Federalnego Inspektoratu Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSI) na drugi etap likwidacji elektrowni Mühleberg.

Na tym etapie wszystkie pozostałe elementy instalacji, które miały kontakt z radioaktywnością, zostaną zdemontowane, poddane obróbce i oczyszczone.

Jak wskazuje World Nuclear News, do końca 2030 roku Mühleberg będzie wolny od materiałów radioaktywnych, natomiast konwencjonalny demontaż ma się rozpocząć w 2031 roku. BKW planuje złożyć do władz wniosek o konwencjonalny demontaż do 2027 roku. Oczekuje się, że teren będzie dostępny do innych zastosowań od roku 2034.