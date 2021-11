Zakup uprawnień do emisji CO2 to już połowa kosztów energii

Zmiany cen prądu mają miejsce we wszystkich krajach Europy i są konsekwencją rosnących kosztów wytwarzania energii oraz wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W 2021 r. największy wpływ na rekordowo wysokie ceny zakupu energii miały gwałtownie drożejące uprawnienia do emisji CO2. Obowiązkowy dla firm energetycznych zakup uprawnień do emisji stanowi obecnie już nawet 50 proc. - informuje Polskie Komitet Energii Elektrycznej.

PKEE wskazuje, że w przypadku gospodarstw domowych cena energii stanowi około połowy rachunku, a zatem jeśli mówimy o prognozie wzrostu taryfy np. o 40 proc., w praktyce koszt całego rachunku może wzrosnąć o około 20 proc.

- Zmiany cen prądu mają miejsce we wszystkich krajach Europy i są konsekwencją rosnących kosztów wytwarzania energii oraz wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej stwierdza PKEE

PKKE podał, że z analiz wynika, iż wariant utrzymania cen prądu na dotychczasowym poziomie przełoży się na straty finansowe dla spółek obrotu energii elektrycznej w wysokości "nawet kilku miliardów złotych".

Odróżniać wzrost cen taryfy od wzrostu wysokości rachunku