Zamieszanie wokół wsparcia zielonej energii. Swoje dokładają politycy

Producenci zielonej energii korzystający ze starego systemu wsparcia mają powody do obaw. Bez jasnego określenia ścieżki wygaszania tych rozwiązań, napięcia nie znikną.

W Polsce najstarszym z funkcjonujących systemów wspierających produkcję prądu ze źródeł 0dnawialnych (OZE) jest oparty na świadectwach pochodzenia energii tzw. system certyfikatowy. Działa od 2005 roku.

System jest w fazie wygaszania, ale ma przed sobą jeszcze kilka lat funkcjonowania. Jest sterowany decyzjami polityków, którzy OZE ostatnio głośno krytykowali.

W tej grze każdy ciągnie w swoją stronę: producenci zielonej energii i jej najwięksi odbiorcy. Władze chcą uniknąć "nadmiernego wsparcia OZE".

Energetyka w unijnym wydaniu jest sektorem gospodarki o wyjątkowo wysokim poziomie regulacji. W ten schemat wpisuje się trwająca od lat systemowa, regulacyjna promocja rozwoju OZE.

W Polsce najstarszym z funkcjonujących systemów wspierających produkcję prądu z OZE jest oparty na świadectwach pochodzenia energii tzw. system certyfikatowy. Funkcjonuje od 2005 roku, a od lipca 2016 r. nie mogą już wchodzić do niego nowe instalacje.

To oznacza, że certyfikatowy system stopniowo już wygasa, wraz z upływem 15-letniego terminu wsparcia dla kolejnych grup OZE nim objętych.

System ten zawsze był kontrowersyjny. Popyt na certyfikaty reguluje administracja

System ten nie musiał w ogóle powstać, bo gdy ważyły się jego losy, był już alternatywny system wsparcia OZE w postaci taryf gwarantowanych. A jednak powstał i będzie funkcjonował jeszcze przez lata, bo jeszcze w 2016 roku wchodziły do niego nowe instalacje i to od tej daty liczy się dla nich 15-letni okres wsparcia.

Funkcjonowanie certyfikatowego systemu wsparcia OZE niejednokrotnie było krytykowane, a opinie o nim bywały skrajne. Niedawno znowu ten system wzbudził emocje, ale żeby je zrozumieć, trzeba przypomnieć, jak on działa.

Właściciele instalacji OZE objęci systemem w zamian za produkcję prądu z OZE otrzymują świadectwa pochodzenia tej energii, które podlegają konwersji na zbywalne prawa majątkowe, tzw. certyfikaty. Od 2016 są to tzw. błękitne certyfikaty za produkcję energii z biogazu rolniczego i tzw. zielone certyfikaty za produkcję z pozostałych OZE.

I dalej zaczynają się schody, bo poziom popytu na certyfikaty jest regulowany administracyjnie, a tworzą go ostatecznie m.in. sprzedawcy prądu, którzy muszą uzyskiwać i przedstawiać prezesowi URE do umorzenia te certyfikaty, w określonej administracyjnie proporcji do sprzedaży energii odbiorcom.

Skala obowiązku umorzenia certyfikatów to tzw. obowiązek OZE. Dotyczy on też odbiorców przemysłowych, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh prądu, złożyli odpowiednie oświadczenia i znaleźli się w wykazie URE. Odbiorcy przemysłowi mają prawo do ulg w realizacji tzw. obowiązku OZE.

Taki system w praktyce od początku narażony był na doraźne ingerencje, czy błędy systemowe. Do głównych grzechów należało finansowanie via ten system współspalania węgla z biomasą i dopłacanie do starej energetyki wodnej, bo to nie dało wzrostu mocy OZE ani trwałego wzrostu produkcji zielonej energii.

Popyt faluje. Co czeka uczestników certyfikatowego systemu wsparcia OZE w 2024?

Poza tym przez wiele lat system certyfikatowy był mocno niezbilansowany na skutek niedostosowania obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów do ich podaży. Do systemu było łatwo wejść i "produkcja" zielonych certyfikatów rosła, ale administracyjnie sterowany popyt za tym nie podążał.

Skończyło się to nadpodażą zielonych certyfikatów, kryzysem cenowym i głośnymi przed laty protestami OZE. Średnia cena zielonych certyfikatów, według danych z transakcji sesyjnych na TGE, spadła z prawie 256 zł/MWh w 2012 roku do niespełna 39 zł/MWh w 2017 roku.

Później przez kilka lat o certyfikatowym systemie wsparcia OZE mówiło się rzadko. Najpewniej dlatego, że po załamaniu cen certyfikatów, co było groźne dla objętych nimi instalacji OZE, obowiązek umorzenia OZE wzrósł, ceny certyfikatów też wzrosły i były dość stabilne.

Ale w 2021 roku system certyfikatowy wsparcia OZE znowu znalazł się w centrum zainteresowania energetyki i przemysłu, bo decydujące o kosztach systemu tzw. zielone certyfikaty drożały, a swoją drogą rosły też hurtowe ceny energii.

Średnia cena zielonych certyfikatów w transakcjach sesyjnych TGE w 2019 roku przy 18,5 proc. obowiązku umorzenia wyniosła nieco ponad 132 zł/MWh, a w 2020 roku przy 19,5 proc. obowiązku umorzenia sięgnęła nieco ponad 138 zł/MWh, w 2021 r. bez zmiany obowiązku umorzenia przekroczyła 191 zł/MWh i w 2022 też wyniosła ponad 191 zł/MWh, chociaż obowiązek spadł do 18,5 proc.

W sierpniu 2023 władze podniosły ciśnienie właścicielom OZE objętym nadal certyfikatowym systemem wsparcia.

Inwestorzy OZE dowiedzieli się, że w 2024 tzw. obowiązek OZE w przypadku zielonych certyfikatów ma wynosić tylko 5 proc. wobec pierwotnie proponowanych przez władze 11 proc. w projekcie określającym też obowiązek OZE na lata 2025-2026, co nie budziło aplauzu po spadku obowiązku OZE w przypadku zielonych certyfikatów z 18,5 proc. w 2012 do 12 proc. w 2023 r.

Po ogłoszeniu projektu 5 proc. obowiązku OZE dla zielonych certyfikatów na 2024 r. ich ceny na sesjach TGE spadły z około 164 zł/MWh (indeks TGEozea) do 82,5 zł/MWh, a później wzrosły do blisko 120 zł/MWh (24 sierpnia 2023 r.).

29 sierpnia 2023 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej

z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej

z odnawialnych źródeł energii w 2024 r. Rozporządzenie to określiło popyt na zielone certyfikaty na poziomie 5 proc.

Warto zaplanować wygaszanie systemu na zasadzie uzgodnionej między inwestorami, odbiorcami energii i władzą

Poziom 5 proc. zaproponowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), a Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii postulowały nawet, żeby tzw. obowiązek OZE dla zielonych certyfikatów wynosił 2 proc. począwszy od 2024 roku.

- Uważamy, że taka (nie więcej niż 5 proc. - red.) wysokość obowiązku powinna wpłynąć na obniżenie cen świadectw pochodzenia, których utrzymująca się wysoka cena w połączeniu ze wzrostem cen energii elektrycznej prowadzi do zbyt dużego obciążenia odbiorców końcowych oraz nadmiernego wsparcia wytwórców OZE objętych tym systemem wsparcia - przekonywało MRiT.

- Jednocześnie, mając na uwadze bardzo dużą dynamikę związaną z cenami energii, stoimy na stanowisku, że obowiązek powinien zostać określony jedynie na jeden rok, a następnie określony na kolejne lata w zależności od wysokości cen energii elektrycznej, jak również cen samych świadectw pochodzenia i pozostałych uwarunkowań rynkowych - dodawał resort.

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o co najmniej powrót do koncepcji ustalenia na 2024 r. tzw. obowiązku OZE na poziomie 11 proc. zamiast 5 proc.

"Taka zmiana nie znajduje racjonalnego uzasadnienia na gruncie dostępnych danych analitycznych. Dlatego też przestrzegamy przed nieuniknioną konsekwencją gwałtownego wzrostu skumulowanej nadpodaży, a tym samym destabilizacją systemu świadectw pochodzenia, w przypadku przyjęcia poziomu obowiązku wynoszącego 5 proc." - stwierdzono w apelu.

Nie chcą zostać z pulą certyfikatów wartych tyle co papier. Trudno im się dziwić

PSEW, jak wynika z uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia ustalającego tzw. obowiązek OZE na lata 2024-2026, oceniło, że nadpodaż zielonych certyfikatów znowu będzie rosła, a Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej oceniła, że ten projekt niósł ryzyko, iż po zamknięciu systemu zostanie w nim pula certyfikatów, które nie znajdą nabywcy.

PSEW w swoich uwagach zaproponował ścieżkę obowiązku umarzania zielonych certyfikatów do końca okresu systemu wsparcia, pozwalającą według organizacji na umorzenie wszystkich zielonych certyfikatów "przy jednoczesnym spłaszczeniu kosztów dla odbiorców końcowych w najbliższych (kryzysowych) latach".

Nie jest zatem, jak widać, niemożliwe zaplanowanie wygaszanie systemu na wiele lat do przodu i wydaje się, że tak należałoby zrobić po uzgodnieniach w trójkącie inwestorzy OZE - przemysł (odbiorcy energii) - władze. Przy założeniu uniknięcia nadwsparcia OZE po wzrostach cen prądu, ale też z uwzględnieniem wzrostu kosztów funkcjonowania OZE. Zmiany na rynku energii mają różne oblicza.