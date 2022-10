Zamieszanie z cenami w ofertach jądrowych. Jest wyjaśnienie

Od kilku dni w polskim internecie krąży zestawienie mające porównywać koszty trzech technologii jądrowych oferowanych Polsce. Autorzy zestawienia przyznają jednak, że dane są tylko szacunkowe i niepełne.

Od kilku dni w polskim internecie krąży zestawienie przygotowane przez portal nuclear.pl, mające porównywać koszty trzech technologii jądrowych oferowanych Polsce. Zestawienie stało się popularne, było często cytowane przez inne media.

W poniedziałek, 24 października, autorzy zestawienia zwrócili jednak uwagę, że dane, jakie się w nim znalazły, są nieścisłe i niepełne.

Dostawcę technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce powinniśmy poznać w najbliższych dniach, lub tygodniach. Prawie na pewno będzie to Westinghouse.

Z zestawienia opublikowanego przez nuclear.pl wynikało, że najtańszą ofertę złożyła koreańska grupa KHNP - koszt budowy 1 MW mocy zainstalowanej oszacowano na 13,2 mln zł. Na drugim miejscu znalazło się amerykańskie Westinghouse z 17,6 mln zł za 1 MW. Najdroższa miała być oferta francuskiego EDF opiewająca na 22,4 mln zł za 1 MW mocy zainstalowanej.

W poniedziałek, 24 października, autorzy zestawienia zwrócili jednak uwagę, że dane, jakie się w nim znalazły, są nieścisłe i niepełne. Przygotowali je za podcastem Polityki Insight, a Polityka Insight cytowała raport Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), który jednak nie porównywał realnych ofert, a zawierał własne szacunki spodziewanych kosztów budowy.

Szacunki dalekie od rzeczywistości. Szczegółowe zestawienie jest niemożliwe

- Nie można więc z niego wyciągać wniosków, która ze złożonych ofert jest najtańsza, a która najdroższa - zwracają uwagę autorzy nuclear.pl.

Jak dodają, szacunki przeprowadzone na zlecenie ministerstwa Jacka Sasina są w ich ocenie dalekie od rzeczywistości, a sam raport jest daleki od doskonałości. Dzieje się tak, ponieważ mylone są w nim technologie i kraje, w których zostały zbudowane (a nawet to, czym jest elektrownia, a czym pojedynczy blok energetyczny).

Dodatkowo, zdaniem nuclear.pl, wątpliwe są benchmarki przyjęte do szacowania kosztów budowy w Polsce. Jako APR 1400 jest to elektrownia jądrowa Barakah, a tymczasem w Polsce musiałby powstać niezbudowany nigdzie do tej pory reaktor EU APR 1400, różniący się od pierwotnej wersji. Nie wiadomo, jak oszacowano koszt AP 1000, patrząc na kwoty wydaje się jednak że są to bloki Vogtle 3 i 4 (w Stanach Zjednoczonych) oraz cztery bloki zbudowane w Chinach. Oznacza to więc nie tylko, że pominięto zakończone porażką V.C. Summer, ale również za dobrą monetę wzięto niskie koszty chińskie, nieprzekładalne na warunki polskie.

Transfer technologiczny i udział polskich firm w budowie

- Odkładając na bok same szacunki pamiętajmy, że sama cena budowy to zaledwie fragment kontraktu i to być może najmniej istotny, nie jest to również finalna kwota, na jaką opiewał będzie kontrakt. W samym raporcie pojawiają się zresztą szacunki obu tych kwot. Liczy się cała otoczka biznesowa: współfinansowanie inwestycji, transfer technologiczny, udział polskich firm w budowie, szkolenia operatorów i szeroko rozumiany offset - piszą autorzy z nuclear.pl

Zwracają uwagę, że istotne są także elementy takie jak szczegółowe granice dostaw oraz postanowienia umowne, choćby zapisy dotyczące waloryzacji cen i odpowiedzialności stron za określone ryzyka.

- Tych szczegółów w raporcie MAP z przyczyn oczywistych nie ma - nie zostały one podane do wiadomości publicznej, tak samo zresztą jak kwoty na które opiewają oferty - dodają.

Decyzja coraz bliżej. Możliwe, że w najbliższych dniach

Decyzje dot. wyboru technologii jądrowej w Polsce wchodzą w decydującą fazę. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin 23 października w Waszyngtonie rozmawiali z sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Jennifer Granholm.

- Przedyskutowaliśmy decydujące elementy oferty złożonej przez USA. Pozostało jeszcze kilka kwestii, w których oczekujemy doprecyzowania przez stronę amerykańską. Myślę, że w ciągu najbliższych dni będziemy w stanie ogłosić decyzję rządu w tej sprawie - powiedziała po spotkaniu Anna Moskwa.

- Jesteśmy już bardzo blisko tego, aby tego partnera już wskazać decyzją rządu; po tym spotkaniu jesteśmy już o wiele bliżej, by ta decyzja mogła być podjęta - dodał Jacek Sasin.

Jak ocenił, rozmowy były "bardzo konstruktywne" i wyjaśniły wiele wymagających tego kwestii.

Pytany o to, czy oznacza to wybór amerykańskiej firmy Westinghouse, odpowiedział, że po rozmowach w Waszyngtonie można powiedzieć, że jest "bardzo duża szansa", że to firma z USA będzie dostawcą technologii w trzech pierwszych budowanych w Polsce reaktorach.

Jak mówił w rozmowie z WNP.PL Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska, oddanie pierwszego bloku jądrowego w Polsce w 2033 r. jest ambitnym, ale możliwym celem. Polska zbudowała solidną infrastrukturę regulacyjną dla tego typu przedsięwzięć, ale testem będzie sama realizacja projektu.

- W przypadku pierwszego bloku AP1000 udział polskiego przemysłu prognozujemy na poziomie ok. 50 proc., w przypadku kolejnych jednostek zakładamy, że ten udział będzie rósł - zapewnił Mirosław Kowalik.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zakłada budowę 6 reaktorów jądrowych, o łącznej mocy od 6 tys. do 9 tys. MW. Budową i eksploatacją pierwszej elektrowni ma zajmować się spółka Polskie Elektrownie Jądrowej (PEJ), w której obecnie Skarb Państwa ma 100 proc. udziałów. W dalszym kroku mniejszościowe udziały w PEJ ma objąć dostawca technologii.

W ostatnich dniach pojawiła się jednak koncepcja, że elektrownię jądrową z koreańskimi reaktorami APR 1400 mają wybudować grupy PGE i ZE PAK. Bloki te miałyby powstać w Pątnowie, na terenach należących do ZE PAK.

Koalicja to bardzo ciekawa: na czele PGE stoi Wojciech Dąbrowski, który współpracuje z Jackiem Sasinem od wielu lat, a Pątnów jest od dawna wskazywany jako bardzo dobre miejsce do budowy elektrowni jądrowych.

Do końca 2022 r. PGE ma przekazać swoje elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). W zamian PGE planuje duże inwestycje w energetykę odnawialną, głównie w morskie farmy wiatrowe. Elektrownie jądrowe i źródła odnawialne byłyby miksem technologii zeroemisyjnych w grupie PGE, i wzajemnie by się uzupełniały.