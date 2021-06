Zamknięcie największej polskiej elektrowni to ogromny problem społeczny

W kopalni i elektrowni Bełchatów oraz spółkach z grupy PGE ściśle z nimi współpracującymi, pracuje łącznie ok. 14,7 tys. pracowników. Kompleks pozostaje największym pracodawcą w województwie łódzkim, likwidacja elektrowni i kopalni będzie więc wielkim wyzwaniem społecznym.

Co w zamian?

"Budowa" jeziora

PGE GiEK zastrzega przy tym, że zyskanie uprawnień nie jest jednoznaczne z przejściem na emeryturę - pracownik może przecież pracować nadal.- Kompleks energetyczny Bełchatów jest dzisiaj największym pracodawcą na obszarze transformacji województwa łódzkiego, dlatego tak ważne jest dla nas odpowiednie zaplanowanie jego przyszłości - w sposób, aby możliwe było zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych wygaszania jego działalności w sektorze wydobywczo-energetycznym - mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.Wiadomo, że po zaprzestaniu produkcji energii w elektrowni i wydobycia węgla w kopalni jeszcze kilka lat będzie trwał proces ich likwidacji. Tam z pewnością pracę znajdzie wielu pracowników grupy PGE GiEK.Spółka myśli także o innych, bardziej perspektywicznych projektach. PGE w Bełchatowie planuje inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii - to projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW, magazyny energii o mocy do 300 MW, utworzenie centrum technologicznego OZE na fundamencie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych, czy też rozbudowa linii kruszyw i kamienia wapiennego.A inwestycyjny zastój? Nie, Grupa PGE w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego na inwestycje przeznaczy blisko 5 mld zł.Przypomnijmy, że w dalekosiężnych planach jest także budowa elektrowni jądrowej w Bełchatowie, ale to na razie wstępne dyskusje... Konkretnych decyzji w sprawie polskiego programu jądrowego możemy się spodziewać na początku 2022 r. Gdyby elektrownia jądrowa w Bełchatowie jednak powstała, byłoby to miejsce pracy dla kilkuset osób.Długookresową inwestycją ma być budowa jezior na obszarze eksploatowanych obecnie wyrobisk Pola Bełchatów i Pola Szczerców. Powierzchnia jezior łącznie ma wynieść ponad 4 tysiące hektarów. Maksymalna głębokość - ok. 170 metrów, co oznacza, że bełchatowskie jeziora będą głębsze od Hańczy, najgłębszego jeziora w Polsce.- Zanim jednak rozpocznie się zalewanie wyrobisk, trzeba wykonać wiele prac. Aby powstały jeziora, potrzebny jest nie tylko czas, ale także dużo pracy, bo nie wystarczy wyrobiska tak po prostu zalać wodą... Jednym z zadań jest "wypłycenie" wyrobiska i zabezpieczenie skarp. Ważnym elementem pozostaje również wyprofilowanie zboczy, zarówno w części nadwodnej, jak i podwodnej, a także ich biologiczna obudowa - mówiła Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.W 2020 r. kopalnia Bełchatów zakończyła formowanie czwartego poziomu zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów. Prace zostały wykonane tak, by uformowana powierzchnia mogła stanowić linię brzegową jezior, które powstaną po zakończeniu eksploatacji odkrywki.Napełnianie zbiorników wodą nastąpi po 2050 roku, kiedy to w Polu Szczerców zakończą się wszelkie roboty górnicze, mające na celu przygotowanie wyrobiska poeksploatacyjnego do zalania wodą. Poziom zwierciadła wody (jednocześnie w obu zbiornikach) ulegać będzie stopniowemu podnoszeniu; potrwa ok. 20 lat.