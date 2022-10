Zamrożenie cen prądu nie powinno wpłynąć na rynek domowych instalacji fotowoltaicznych

Zamrożenie cen energii nie powinno wpłynąć na domową fotowoltaikę. Klienci zdają sobie sprawę, że jest to tylko tymczasowe zamrożenie cen, a fotowoltaika pozwoli im uniezależnić się od rosnących rachunków za prąd - mówi Paulina Ackermann, dyrektor zarządzający Otovo na Polskę.

- Zapowiadana ustawa zamrażająca ceny energii w Polsce to szczególna regulacja, której przyglądamy się w branży fotowoltaicznej. To temat nie tylko ważny z powodu stałych wzrostów cen prądu w całej Europie, ale także rosnących kosztów życia - mówi Paulina Ackermann, dyrektor zarządzający Otovo na Polskę, Szwecję oraz Norwegię.

Rachunki za energię zamrożone tylko na chwilę

Zwiększenie limitów cen w 2023 r. dla gospodarstw domowych ocenia pozytywnie, jednak zauważa, że działanie to nie zaspokoi całego zapotrzebowania na energię elektryczną w przeciętnym polskim domu.

- Analizując zachowania konsumenckie naszych klientów, średnia zakupiona instalacja fotowoltaiczna dla domów bez pompy ciepła to 5 kWp, a z pompą często ponad 10 kWp. Oczywiście wprowadzone zmiany rządowe pozwolą na mniejszą podwyżkę rachunków w przyszłym roku, jednak w dalszym ciągu będzie to odczuwalna podwyżka dla statystycznego gospodarstwa domowego, a co za tym idzie w dalszym ciągu będą poszukiwane inne sposoby na oszczędności - wskazuje Paulina Ackermann.

Jak podkreśla, branża fotowoltaiczna nie obawia się spadku zainteresowania, a wręcz zakłada ciągły wzrost popytu na instalacje.

Fotowoltaika prosumencka powinna się nadal rozwijać

- Na podstawie naszych doświadczeń z innych rynków np. Szwecji czy Niemiec, zauważamy, że mimo iż ich rządy starają się wspierać trudną sytuację energetyczną dopłatami do energii (Niemcy) czy znaczącymi dopłatami do alternatywnych źródeł energii (Szwecja), popyt na fotowoltaikę znacząco wzrósł w tym roku w stosunku do lat poprzednich. Nasi klienci zdają sobie sprawę, że jest to tylko tymczasowe zamrożenie cen, a fotowoltaika pozwoli im częściowo uniezależnić się od rosnących rachunków za prąd - zapewnia Paulina Ackermann.

Przekonuje, że dużym zainteresowaniem cieszy się leasing instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii, który nie wymaga wkładu własnego, a daje dostęp większej liczbie konsumentów do przygotowania się do dalszych podwyżek cen energii.

- Już co drugi klient decyduje się na leasing zamiast zakupu czy kredytu. Koszt instalacji fotowoltaicznej stale rośnie ze względu na ciągłe podwyżki w transporcie morskim i drogowym, a także wzrost cen komponentów - dlatego zakup fotowoltaiki wciąż jest inwestycją, która zwraca się w 4-6 lat - mówi Paulina Ackermann.