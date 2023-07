Zanim doczekamy się energii z atomu, warto pójść w ślady Niemiec

Niemiecka grupa energetyczna RWE zamierza do 2030 roku zakończyć eksploatację bloków opalanych węglem brunatnym. Właśnie podpisano umowę w sprawie przygotowania założeń technicznych i finansowych budowy elektrowni o mocy 800 megawatów wykorzystującej jako paliwo zielony wodór.

Niemiecki koncern energetyczny RWE zamierza do 2030 roku zaprzestać eksploatacji węgla brunatnego na potrzeby produkcji energii elektrycznej.

Polska nadal nie podjęła decyzji, kiedy wstrzymana będzie praca bloków węglowych w Turowie i Bełchatowie.

Surowcem, który ma zastąpić węgiel w niemieckiej energetyce, będzie docelowo zielony wodór.

Po zakończeniu zimowego sezonu energetycznego w Niemczech, ostatecznie i nieodwołalnie zakończono pracę ostatnich trzech elektrowni atomowych. Planowano to zrobić już w 2022 roku, jednak nadzwyczajna sytuacja wywołana inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę i wstrzymaniem przez Gazprom dostaw do Europy gazu ziemnego zmusiły nimiecki rząd do przesunięcia terminu pożegnania się z atomem.

Alternatywą utrzymania gotowości energetyki konwencjonalnej, która pełni także rolę stabilizatora dla dostaw z odnawialnych źródeł, zwłaszcza farm wiatrowych, miały być nowe bloki gazowe. Jednak teraz te pomysły stają pod dużym znakiem zapytania. W minionym roku zużycie gazu w niemieckiej gospodarce wyniosło niecałe 80 miliardów metrów sześciennych, z czego przeważająca część pochodziła z importu.

Mając na uwadze konieczność spełnienia unijnych wymogów dotyczących redukcji CO2, rząd niemiecki podjął decyzję o wstrzymaniu wydobycia i spalania w elektrowniach węgla brunatnego najpóźniej do 2038 roku. Jednak ostatnio nasilają się naciski, aby stało się to dużo szybciej, już w 2030 roku.

W ramach podpisanego w minionym roku porozumienia z Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Ochrony Klimatu oraz Ministerstwem Gospodarki Nadrenii Północnej-Westfalii niemiecki koncern energetyczny RWE chce wycofać się z wydobycia węgla i produkcji energii do 2030 roku. Na terenie tego landu działają dwie elektrownie węglowe: Neurath B i Weisweiler.

Niemiecki koncern energetyczny RWE chce jak najszybciej przygotować projekt budowy bloków gazowych wykorzystujących wodór do produkcji energii elektrycznej

Chcąc jak najszybciej przystąpić do realizacji swoich planów, grupa RWE podała w komunikacie prasowym, że podpisała w piątek, 28 lipca, umowę z konsorcjum dwóch firm włoskich i hiszpańskich na przygotowanie projektu, w tym zwłaszcza założeń technicznych i finansowych, budowy elektrowni na wodór.

Rozpoczęcie autoryzacji umowy nastąpiło w trybie natychmiastowym, co oznacza, że już w sierpniu tego roku specjaliści mają rozpocząć pracę. Wyposażenie elektrowni zostanie jednak zamówione dopiero po przedstawieniu prac studyjnych i wyliczeniu opłacalności całego projektu. Inwestor liczy także na dofinansowanie projektu z budżetu federalnego.

Bez wsparcia ze strony rządu inwestycje w bloki wodorowe będą bardzo trudne

- Wyznaczyliśmy kamienie milowe i szybko chcemy działać, ostateczną decyzje inwestycyjną możemy podjąć dopiero wtedy, gdy zapewnione zostaną przyłącza do sieci wodorowej, a ekonomiczna eksploatacja będzie możliwa dzięki odpowiednim warunkom ogólnym - powiedział cytowany w komunikacie prezes RWE Power Roger Miesen.

W tej chwili w Weisweiler działają trzy bloki opalane węglem brunatnym o łącznej mocy przekraczającej 2430 megawatów. Dodatkowo są dwa bloki gazowe, które są w rezerwie na wypadek występowania niedoborów energii elektrycznej.

W Niemczech również trzy inne firmy zajmują się eksploatacją metodą odkrywkową pokładów węgla brunatnego. Są to Leag, Romonta oraz należąca do czeskiego koncernu EPH spółka Mibrag, którego głównym akcjonariuszem jest czeski miliarder Daniel Kretinsky.

Wszystkie te firmy deklarują wolę wcześniejszego zakończenia wydobycia węgla i pozyskania dostępu do wodoru jako podstawowego, alternatywnego paliwa. Padają także oferty dotyczące wsparcia do przygotowania technologii potrzebnych do produkcji wodoru.

Otwarte pozostaje pytanie: kiedy zostanie wstrzymane wydobycie węgla brunatnego w Polsce i kiedy zaczniemy myśleć o zastąpieniu go wodorem

Warto odnieść się do sytuacji w Polsce i przyszłości polskich elektrowni. Elektrownia Turów w Bogatyni i Elektrownia Bełchatów czekają na przyjęcie jednoznacznej strategii dotyczącej ich przyszłości.

Na ten moment wiadomo, że rozpoczęcie inwestycji związanej z budową elektrowni atomowej w Polsce to kwestia najbliższych kilku lat. A gdyby spróbować wykorzystać wodór?

Znając doświadczenia z budową bloków jądrowych w Finlandii, Wielkiej Brytanii czy Francji, wiadomo, że opóźnienia, wobec pierwotnych planów, wynoszą od kilku do nawet kilkunastu lat. W planach mamy też budowę małych reaktorów jądrowych, tak zwanych SMR-ów, które mają być oddane do użytku najwcześniej w 2028 roku. Na te moment wskazano ponad 20 lokalizacji dla małego atomu w Polsce.

Jednak zanim atom będzie realnie dostępny, warto zastanowić się nad wykorzystaniem wodoru i już teraz poszukiwać partnerów, którzy mogliby być w tych realizacjach pomocni. Trzeba także przygotować infrastrukturę do przesyłania wodoru gazociągami. Polskie firmy wytwarzają wodór i warto zastanowić się, jakie mogą być ich docelowe zdolności produkcyjne za 5-10 lat.

Potrzebę tę zdaje się dostrzegać rząd.

- Jeżeli jest czas na wodór, to on jest właśnie teraz – mówiła 17 lipca w Kozienicach minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej.

Centralną Dolinę Wodorową mają tworzyć podmioty z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego oraz południowego Mazowsza. W Polsce działa siedem dolin wodorowych (dolnośląska, mazowiecka, podkarpacka, śląsko-małopolska, pomorska, wielkopolska, zachodniopomorska) oraz jeden Centralny Klaster Wodorowy. Celem dolin wodorowych jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych oraz optymalizacja procesów i kosztów.