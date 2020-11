Zapisy na sprzedaż akcji Polenergii zaczną się w grudniu 2020

BIF IV Europe Holdings i Mansa Investments wezwały 6 listopada 2020 do sprzedaży 21,98 mln akcji Polenergii, uprawniających do 48,4 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena akcji w wezwaniu to 47 zł. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji to 10 grudnia 2020 r., a data zakończenia przyjmowania tych zapisów to 11 stycznia 2021 - podało Santander Biuro Maklerskie, które pośredniczy w transakcji.