Zaporoska Elektrownia Atomowa odcięta od prądu. Jest zagrożenie wybuchem jądrowym

Zaporoska Elektrownia Atomowa został całkowicie odcięta od prądu. W razie braku możliwości wznowienia zasilania może dojść do awarii z następstwami radiacyjnymi dla całego świata - poinformował państwowy koncern Enerhoatom.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W wyniku zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę Zaporoska Elektrownia Atomowa został całkowicie odcięta od prądu - poinformował.

Obecnie stacja jest rozbrojona i przeszła w tryb zaciemnienia, 5 i 6 jednostki zasilania są przenoszone do stanu zimnego, włączono 18 agregatów napędowych do zasilania własnych potrzeb. Paliwo do ich pracy pozostaje na 10 dni - podał koncern.

W razie braku możliwości wznowienia zewnętrznego zasilania elektrowni po tym czasie (po 10 godzinach) może dojść do awarii z następstwami radiacyjnymi dla całego świata - ostrzegł koncern.

Zaporoska Elektrownia Atomowa została odcięta od prądu w efekcie rosyjskich ataków

W wyniku zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę od prądu całkowicie została odcięta Zaporoska Elektrownia Atomowa. Zapasów paliwa dla agregatów, które podtrzymują jej pracę, wystarczy na 10 godzin.

"Obecnie stacja jest rozbrojona i po raz szósty w czasie okupacji przeszła w tryb zaciemnienia, 5 i 6 jednostki zasilania są przenoszone do stanu zimnego, włączone 18 agregatów napędowych do zasilania własnych potrzeb. Paliwo do ich pracy pozostaje na 10 dni. Odliczanie rozpoczęte" - podał Enerhoatom.

Groźba awarii z następstwami radiacyjnymi dla całego świata

"W razie braku możliwości wznowienia zewnętrznego zasilania elektrowni po tym czasie (po 10 godzinach) może dojść do awarii z następstwami radiacyjnymi dla całego świata" - ostrzegł koncern.

Wyjaśniono, że w następstwie uderzenia rosyjskich rakiet o godzinie 3.53 (2.53 czasu polskiego) doszło do odłączenia ostatniej linii energetycznej, która łączyła Zaporoską Elektrownię Atomową z ukraińskim systemem energetycznym.

"Wszystkie krajowe elektrownie jądrowe, które znajdują się na terytorium pod kontrolą Ukrainy, rozładowały energię z powodu zagrożenia ostrzałem rakietowym. Od godziny 6.30 wszystkie jednostki energetyczne są wystawione w systemie zasilania 4700 MW. W związku z zajęciem stacji i interwencją przedstawicieli Rosatomu w jej pracę możliwości strony ukraińskiej utrzymania UPP w trybie bezpiecznym są znacznie ograniczone" - zaznaczył koncern.

Niezbędne są działania na rzecz wycofania rosyjskich ugrupowań terrorystycznych z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Enerhoatom przypomniał, że elektrownia jest kontrolowana przez stacjonujące na jej terenie rosyjskie wojska. Ogranicza to możliwości utrzymania ciągłości działania tej siłowni przez ukraiński personel - wskazano.

"W tej chwili niezbędne są działania całej wspólnoty międzynarodowej na rzecz wycofania rosyjskich ugrupowań terrorystycznych z terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, przekazania jej pod pełną kontrolę kompetentnego i legalnego operatora - ukraińskiego Enerhoatomu i przywrócenia warunków bezpieczeństwa jądrowego, radiacyjnego i fizycznego tego obiektu jądrowego" - oświadczył ukraiński koncern.

Minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko poinformował, że zmasowany atak rakietowy, który Rosja przeprowadziła w czwartek w nocy i nad ranem, doprowadził do uszkodzenia obiektów infrastruktury energetycznej w siedmiu obwodach kraju. W wielu miejscach zastosowano prewencyjne odłączenia prądu.

Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała niepokojących wskazań

Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej.

"Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska" - poinformowała Państwowa Agencja Atomistyki.