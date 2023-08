Zapowiada się kolejna obniżka obowiązku umarzania zielonych certyfikatów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w czwartek (17 sierpnia), że pracuje nad projektem rozporządzenia przewidującym obniżkę poziomu umorzenia zielonych certyfikatów w 2024 roku.

System zielonych certyfikatów wprowadzono w Polsce w 2005 r. jako formę wsparcia dla producentów energii z odnawialnych źródeł. Rozwijał się do roku 2016. Teraz jest stopniowo wygaszany.

Certyfikaty otrzymują wytwórcy energii elektrycznej z OZE, a nabywcami są przedsiębiorstwa obrotu energią. Są one zobowiązane do uzyskania i przekazania do umorzenia odpowiedniej liczby certyfikatów w ustalanej przez resort proporcji albo do wniesienia opłaty zastępczej.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, w 2023 r., w celu ochrony odbiorców przed wzrostem cen energii elektrycznej, poziom obowiązku został zmniejszony z 18,5 proc. do 12 proc. Zgodnie z obecnie procedowanym projektem rozporządzenia dotyczącym poziomu obowiązku na rok 2024 r. przewidywana jest kolejna obniżka.

- Rząd podejmuje szereg działań, by zapewnić Polakom dostęp do energii elektrycznej w dobrej cenie. Koszt uzyskania i umorzenia tzw. zielonych certyfikatów jest istotnym czynnikiem cenotwórczym energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego, gdyż jest w całości na niego przenoszony. Projektowane rozporządzenie dotyczące poziomu obowiązku w zakresie umorzenia zielonych certyfikatów, to rozwiązanie wpływające na zmniejszenie obciążenia portfeli Polaków i gospodarki, co jest związane z notowanymi obecnie rekordowo wysokimi kosztami energii - czytamy w informacji Ministerstwa Klimatu.

Z planów Ministerstwa Klimatu nie będzie zadowolona branża OZE, przede wszystkim wytwórcy energii z wiatru.

Resort argumentuje, że korzystają oni z dwóch strumieni przychodów: sprzedaży energii elektrycznej oraz dodatkowo, ponad przychody ze sprzedaży energii także sprzedaży praw majątkowych wynikających z uzyskiwanych świadectw pochodzenia. Z uwagi na rekordowo wysokie ceny energii, proponowany poziom umożliwia tym wytwórcom utrzymanie płynności i wywiązywanie się z zawartych zobowiązań finansowych.