Zapraszamy na debaty o odnawialnych źródłach energii i energetyce

Podczas tegorocznego szczytu PRECOP 28 w dniach 5-6 października w Katowicach nie zabraknie debat o odnawialnych źródłach energii i energetyce. Zapraszamy do rejestracji!

Konferencja PRECOP 28 poprzedza Szczyt Klimatyczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

PRECOP 28 odbędzie się w terminie 5-6 października 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach.

Jego celem jest przygotowanie stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów nadchodzącego Szczytu Klimatycznego COP 28 w Dubaju. Więcej na stronie wydarzenia.

Organizatorami PRECOP 28 są United Nations Global Compact Network Poland - polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ ds. współpracy z biznesem wspierającym zrównoważony rozwój oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

Podczas konferencji PRECOP 28, w prestiżowym gronie polskich i unijnych polityków, ludzi gospodarki i ekspertów poruszymy najistotniejsze tematy związane z klimatem. W związku z tym nie zabraknie sesji i wnikliwych debat poruszających kluczowe kwestie jakimi są transformacja energetyczna i rola odnawialnych źródeł energii.

Dzień pierwszy - transformacja, wiatr, atom i polityka

Świat bez emisji – czas na przyspieszenie

W czwartek, 5 października 2023 roku, w godzinach 09:30 -11:30 odbędzie się sesja inaugurująca tegoroczny szczyt PRECOP 28 "Świat bez emisji - czas na przyspieszenie".

Paneliści będą szukali odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteśmy na drodze do neutralności klimatycznej i spełnienia założeń Porozumienia paryskiego. Jak wiele brakuje, by zatrzymać katastrofę klimatyczną w jej najgorszym scenariuszu? Co firmy i decydenci mogą wspólnie robić, aby zlikwidować tzw. lukę emisyjną? Na jakich sektorach gospodarki powinniśmy się skupić?

Jeżeli jesteście ciekawi, jak Polska przygotowuje się do negocjacji podczas COP28 oraz jak agendy ONZ działają na rzecz walki ze zmianą klimatu, musicie być z nami już od samego początku.

Transformacja klimatyczna szansą dla gospodarki i biznesu na rynkach rozwijających

Tuż po inauguracji, między 12:00 -13:30 będzie okazja posłuchać o tym, jaką szansę tworzy transformacja klimatyczna dla gospodarki i biznesu na rynkach rozwijających się. To jeden z kluczowych punktów debaty na COP28.

Transformacja energetyczna i odchodzenie od paliw kopalnych oraz związane z tym procesem ryzyka i szanse dla firm w krajach rozwijających się; uwzględnienie potrzeb biznesu na rynkach rozwijających się warunkiem przyspieszenia globalnej transformacji klimatycznej. Jakie narzędzia skutecznie przyspieszą transformację klimatyczną firm?

Polityka, energia, klimat

W tych samych godzinach omówiona zostanie także wizja transformacji energetycznej Polski podczas panelu "Polityka, energia, klimat". Jakie powinny być priorytety polityki klimatycznej Polski, jakie są plany partii politycznych na walkę ze zmianą klimatu?

Wydobycie węgla do roku 2049 roku? Czy da się zbudować państwo bezpiecznie energetycznie bez paliw kopalnych?

Atom, system, klimat

Kolejna tura sesji zaplanowana na 14:15 - 15:30 zabierze nas do perspektyw i wyzwań jakie stawia rozwój energetyki jądrowej w ramach sesji "Atom, system, klimat".

Elektrownie atomowe w Polsce – ile, gdzie, kiedy, jak? Ich funkcje w kontekście transformacji sektora energii, rozwoju generacji odnawialnej i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Modułowe elektrownie atomowe (SMR) – ich zastosowanie w przemyśle. Plany firm a perspektywa komercjalizacji technologii "małego atomu".

Wiatr dla klimatu

Godzinna debata 'Wiatr dla klimatu" w godzinach 16:00-17:00 ma umożliwić znalezienie odpowiedzi na pytanie czy energetyka wiatrowa spełnia cele dekarbonizacji energetyki.

Jakie są obecnie trendy w energetyce wiatrowej na świecie, dobre praktyki regulacyjne i techniczne. Jak zmiana ustawy odległościowej wpłynie na rynek energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce?

Dzień drugi - wodór, infrastruktura energetyczna i dekarbonizacja przemysłu

Drugi dzień (6 października) klimatycznego szczytu w Katowicach zaczniemy od holistycznego spojrzenia na polską energetykę, podczas panelu "Energia: popyt, podaż, emisje" (9:30 -11:00).

Budowanie nowych mocy w OZE, wodór, energetyka rozproszona, prosumencka – jak powinna wyglądać strategia energetyczna Polski? Priorytetowe inwestycje dla przyspieszenia transformacji. Bezpieczeństwo energetyczne bez paliw kopalnych. Jak wypełnić lukę węglową? Czy da się pogodzić elektryfikację ze zmniejszeniem zapotrzebowania na prąd? Czy przy obecnej projekcji wzrostu zapotrzebowania na energię możemy być zeroemisyjni netto do 2050 roku? PPA i gwarancje pochodzenia oraz ich rola w transformacji energetycznej przedsiębiorstw.

Wodór i gospodarka wodorowa

Podczas panelu zaplanowanego na 11:30 - 13:00 na tapet wzięty zostanie "Wodór i gospodarka wodorowa".

Rozwój gospodarki wodorowej jednym z priorytetów unijnej polityki klimatycznej. Jaką rolę może odegrać w dekarbonizacji? Zielony wodór jako magazyn (m.in. dla energii z offshore'u) i paliwo przyszłości. Perspektywy zwiększenia jego produkcji. Offshore szansą na rozwój produkcji zielonego wodoru. Rola wodoru w systemie energetycznym. Konieczne dostosowanie gazowej infrastruktury przesyłowej do potrzeb gospodarki wodorowej. Światowe trendy w produkcji niskoemisyjnego wodoru, w tym łańcuch dostaw i wartości wodoru.

Sieci i system elektroenergetyczny wobec wyzwań transformacji

W tożsamych godzinach (11:30 - 13:00) zapraszamy na specjalistyczny panel pt. "Sieci i system elektroenergetyczny wobec wyzwań transformacji".

A na nim: nowa struktura wytwarzania energii i elektryfikacja gospodarki a stan i możliwości sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Jak zapewnić stabilność i bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego wobec szybkiego przyrostu rozproszonych odnawialnych mocy energetycznych w miksie? Potrzeby przebudowy i modernizacji sieci – skala, koszty, źródła finansowania. Kierunki rozbudowy infrastruktury.

Dekarbonizacja przemysłu

Następnie, jeden z kluczowych aspektów jakim jest szeroko pojęta dekarbonizacja przemysłu, poruszony zostanie na sesji 13.45 - 15.00.

Dowiemy się między innymi jak chronić potencjał produkcyjny przemysłu, jednocześnie go dekarbonizując? Najlepsze praktyki firm redukujących emisje. Alternatywne, niskoemisyjne źródła energii, ciepła, pary czy niskoemisyjne metody produkcji – niezależność i redukcja śladu węglowego. Wykorzystanie wodoru. Odzysk ciepła z procesów przemysłowych.