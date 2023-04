Zarząd PKN Orlen powołany na nową kadencję. Skład bez zmian

PKN Orlen poinformował, że Rada Nadzorcza spółki powołała w czwartek zarząd w niezmienionym składzie na nową, trzyletnią kadencję - podał PKN Orlen. Wcześniej, 30 marca Minister Aktywów Państwowych powołał do zarządu dotychczasowego prezesa Daniela Obajtka.

Jak poinformowała spółka, nowa kadencja zarządu rozpocznie się po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022. Zarząd PKN Orlen będzie pracował w 11-osobowm, niezmienionym składzie z Danielem Obajtkiem jako prezesem i 10 członkami zarządu: Armenem Artwichem, Adamem Burakiem, Patrycją Klarecką, Krzysztofem Nowickim, Robertem Perkowskim, Michałem Rogiem, Piotrem Sabatem, Janem Szewczakiem, Iwoną Waksmundzką-Olejniczak i Józefem Węgreckim.

Wcześniej, 30 marca br. Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa powołał do zarządu spółki Daniela Obajtka, któremu następnie Rada Nadzorcza funkcję Prezesa Zarządu.

PKN Orlen to integrowany koncern multienergetyczny, prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewnia energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, jego produkty dostępne są w blisko 100 krajach na 6 kontynentach.