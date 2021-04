Zarządu Taurona spotka się ze stroną społeczną

W najbliższą środę zarząd grupy energetycznej Tauron spotka się ze związkowcami, skupionymi w działającej w Grupie Radzie Społecznej. W kontekście zapowiadanych przez związki protestów, przedstawiciele Taurona przekonują, że zmiany w sektorze energetycznym są konieczne.

Odnosząc się w czwartek do związkowych zarzutów rzecznik Taurona Łukasz Zimnoch zapewnił, że w Grupie funkcjonuje "ustrukturyzowany mechanizm dialogu ze stroną społeczną oparty o Radę Społeczną zrzeszającą przedstawicieli największych związków zawodowych".

"W najbliższą środę w ramach Rady odbędzie spotkanie zarządu ze stroną społeczną, na które to strona społeczna otrzymała zaproszenie w ubiegłym tygodniu. Oceniamy zatem (środowe - PAP) oświadczenie Solidarności dotyczące braku chęci dialogu jako mijające się z prawdą" - powiedział PAP rzecznik.

Podkreślił, że "strukturalne zmiany w sektorze energetycznym są konieczne, a ich zaniechanie czy opóźnianie doprowadzi do osłabienia polskich firm energetycznych".

"Koncepcja wydzielenia aktywów zwiększa możliwości finansowe spółek energetycznych w zakresie inwestycji w nisko- i zeroemisyjne technologie wytwarzania. W obliczu lawinowo rosnących kosztów emisji CO2, szybkie zwiększenie mocy w energetyce odnawialnej stanowi jedyną drogę rozwoju polskiej energetyki" - ocenił w czwartek Łukasz Zimnoch.

W ubiegłym tygodniu również prezes Taurona Paweł Strączyński uspokajał, że związkowcy nie mają powodów do obaw. Jak mówił, po wydzieleniu aktywów węglowych Tauron pozostanie odrębną Grupą, zyskując szanse rozwoju i przyspieszenia zielonej transformacji, zaś wydzielone aktywa węglowe będą miały wieloletnią perspektywę dalszego, stabilnego działania w podmiocie kontrolowanym przez Skarb Państwa i korzystającym - jeżeli zgodzi się na to Komisja Europejska - z pomocy publicznej.

Związkowcy skarżą się na brak informacji dotyczących planowanych w energetyce działań i zarzucają rządowi - jak napisano w środowym komunikacie rzecznika Solidarności Marka Lewandowskiego - "brak dialogu społecznego w najważniejszej dla pracowników kwestii - bezpieczeństwa miejsc pracy podczas dokonywanej w Polsce transformacji energetycznej". M.in. z tego powodu w spółkach Grupy Tauron trwają - jak podali związkowcy - spory zbiorowe.

"Strona rządowa nie przekazuje związkom zawodowym żadnych istotnych informacji, a wręcz przeciwnie - próbuje narzucić nieakceptowane społecznie rozwiązania wypracowywane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Polegają one na wydzieleniu wszystkich aktywów węglowych z koncernów energetycznych, a następnie - czego obawia się Solidarność - ich likwidacji, bowiem nie przekazano stronie społecznej żadnych dokumentów, strategii czy planów potwierdzających inne plany rządu" - informowała w środę Solidarność.

Związkowcy będą włączeni w negocjacje

W czwartek do zapowiedzi związkowych protestów odniósł się w Katowicach wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, który zapewnił, że w momencie, w którym program wydzielenia aktywów węglowych zostanie wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, resort zamierza przedstawić w jaki sposób ten proces będzie wyglądał oraz włączy stronę społeczną ze wszystkich grup energetycznych, których to dotyczy, w konsultacje.

"Jeśli strona społeczna będzie miała tutaj wątpliwości, będziemy je brali pod uwagę i z całą pewnością przed przyjęciem tego programu przez Radę Ministrów on będzie poprzedzony możliwością zgłaszania uwag, ale także spotkaniami, podczas których będziemy mogli otwarcie porozmawiać o wszystkich wadach i zaletach tego rozwiązania" - mówił Soboń, który jest również pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

16 kwietnia MAP złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu programu transformacji sektora elektroenergetycznego. Zakłada on, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) trafią aktywa związane z wytwarzaniem energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei - obecnie grupy te są właścicielami łącznie 70 bloków węglowych. Ich wydzielenie ma odbyć się przez nabycie przez Skarb Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii w jednostkach węglowych. Wśród tych aktywów będą też kopalnie węgla brunatnego, nie będzie tam natomiast kopalń węgla kamiennego ani elektrociepłowni opalanych węglem.

Konsolidacji energetyki nie będzie

Prezes Taurona Paweł Strączyński zapewniał, że nie są prowadzone żadne prace i analizy, które miałyby zmierzać do konsolidacji krajowych grup energetycznych po możliwym wydzieleniu z nich aktywów węglowych. W ocenie prezesa, nie tylko nie ma mowy o likwidacji czy połączeniu Taurona z innymi grupami, ale przeciwnie - przed Tauronem wydzielenie aktywów węglowych otworzy perspektywę szybszego rozwoju - przy zachowaniu pełnej samodzielności, zaś pracownikom wydzielanych elektrowni da bezpieczeństwo zatrudnienia.

Zdaniem Strączyńskiego, wydzielenie aktywów węglowych do podmiotu o roboczej nazwie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) nie tylko da grupom energetycznym szansę na skuteczne pozyskiwanie finansowania "zielonych" projektów i szybszy rozwój, ale oznacza też wieloletnią, stabilną perspektywę działania dla aktywów węglowych, które będą wygaszane stopniowo, w miarę pojawiania się w systemie nowych mocy.