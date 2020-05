Zarządzanie krytyczne: elektrociepłownie podczas pandemii 

Dla firm ciepłowniczych zapewnienie ciągłości dostaw ciepła w okresie pandemii jest najważniejszą sprawą. - Musimy pamiętać, że nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła bez zachowania zdrowia pracowników. W PGE Energia Ciepła wprowadziliśmy specjalne procedury zwiększające bezpieczeństwo pracowników - mówi WNP.PL Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

Organizacja pracy

Ważne ogniwa

Raporty, plany, zasady

Pracownikom ruchu ciągłego zmieniono rozkład czasu pracy. Po swojej zmianie nie szli do domu, tylko zostawali na terenie elektrociepłowni. Pracodawca zapewniał im wyżywienie i miejsca do spania, jak również zadbał o równie istotny aspekt, jakim jest zagospodarowanie czasu wolnego np. poprzez aktywność fizyczną. Zakwaterowanie trwało dwa tygodnie, choć przewidywano początkowo, że może potrwać dłużej.- Zakwaterowani w elektrociepłowni zostali pracownicy ruchu ciągłego. W ciepłownictwie są dwie kategorie pracowników. Jedna to pracownicy wsparcia i administracji, pracujący jednozmianowo - w tym obszarze maksymalnie, tam gdzie to było możliwe, wdrożyliśmy pracę zdalną. Druga grupa to pracownicy pracujący w ruchu ciągłym. Energia elektryczna i ciepło muszą być dostarczane bez przerwy – wyjaśnia Przemysław Kołodziejak.W ZEW Kogeneracja zakwaterowana była ok. połowa pracowników. Pozostali pracownicy w tym czasie przebywała w domu z zaleceniami ograniczenia kontaktów. Po dwóch tygodniach miała nastąpić wymiana pracowników.- Praca w trybie nadzwyczajnym jest obciążeniem psychicznym, a specyfika pracy w ruchu ciągłym wymaga pełnej sprawności psychofizycznej. Zakładaliśmy, że zakwaterowanie może potrwać dłużej niż dwa tygodnie. Pracownicy mieli zapewnioną pomoc psychologa. Był to początkowy okres epidemii i nie wiadomo było, jak ona się może rozwinąć. Byli z dala od rodziny, a więc naturalna była troska o najbliższych. Myślę, że ważną rzeczą było to, że wraz z pracownikami dobrowolnie zostały na miejscu także osoby zarządzające, w tym prezes ZEW Kogeneracja Paweł Szczeszek – mówi Przemysław Kołodziejak.Zakwaterowanie pracowników w miejscu pracy to także nauka na przyszłość.- Przećwiczyliśmy tryb pracy nadzwyczajnej i zdobyliśmy doświadczenie. Nasze pozostałe zakłady również zostały przygotowane na taki scenariusz. Zakupiliśmy sprzęty do spania, rekreacji i wyżywienie – podkreśla Przemysław Kołodziejak.W międzyczasie pracowano nad alternatywnymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji pracy i w ich toku okazało się, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku, gdyby epidemia miała potrwać dłużej, jest wprowadzenie pracy w reżimie sanitarnym.W praktyce oznacza to zastosowanie środków minimalizujących możliwość przenoszenia wirusa z jednej osoby na drugą, szczególnie w grupie pracowników ruchu ciągłego. W PGE Energia Ciepła wprowadzono więc obowiązkowe maseczki, jeszcze zanim ich noszenie stało się konieczne dla wszystkich.Wprowadzono również częste dezynfekcje sprzętu używanego przez pracowników. Każde pomieszczenie, w zależności od specyfiki, jest dezynfekowane co najmniej raz na dobę lub raz na zmianę. Już na samym początku wprowadzono również pomiary temperatury ciała.Zmieniono także zasady poruszania się po zakładzie i procedury. Zmiana wychodząca nie kontaktuje się ze zmianą przychodzącą. Ograniczone do minimum zostały kontakty z osobami przychodzącymi do firmy z zewnątrz. Została nawiązana współpraca z placówkami Sanepidu.Zostały powołane lokalne sztaby kryzysowe bazujące na tzw. Zespołach Awaryjnych, które działały wówczas, gdy miały miejsce sytuacje nietypowe, awaryjne czy zagrożenia dla ciągłości działania danej jednostki.Na poziomie grupy PGE Energia Ciepła aktywowany został centralny sztab kryzysowy (tzw. Zespół Kryzysowy), który powołany był wiele lat temu na takie właśnie sytuacje. Współpracuje on efektywnie ze swoimi odpowiednikami na poziomie władz grupy kapitałowej PGE, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu.- Od marca ten zespół spotyka się zdalnie codziennie, są wymieniane informacje o sytuacji w poszczególnych lokalizacjach, przekazywane są zalecenia. Specyfiką naszej firmy jest rozproszona działalność, mamy 13 lokalizacji w różnych częściach Polski, co pozwala nam zdobywać doświadczenia związane z różnymi zewnętrznymi uwarunkowaniami każdej z naszych elektrociepłowni – wskazuje Przemysław Kołodziejak. - Śledziliśmy również rozwiązania wdrożone w naszej branży w innych europejskich krajach.Przedstawiciele spółki zapewniają, że pracownicy ze zrozumieniem przyjęli wprowadzone zalecenia reżimu sanitarnego, którego celem jest ochrona przed SARS-CoV-19.- Energetycy mają świadomość, jak bardzo ich praca jest ważna dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – mówi Dariusz Chmielewski.Jak wyjaśnia, wprowadzone procedury bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie ciągłości produkcji i dostaw ciepła i energii elektrycznej w czasie epidemii, dlatego jakość wdrożenia reżimu sanitarnego jest stale monitorowana.- Należy również pamiętać, że jednym z rozwiązań mających na celu ochronę personelu produkcyjnego, który musi pozostać przy jednostkach wytwórczych, jest skierowanie do pracy zdalnej pracowników, których charakter pracy na to pozwala. W ten sposób, bez szkody dla kluczowych procesów, zmniejszyliśmy liczbę osób przebywających na terenie elektrociepłowni, redukując w ten sposób prawdopodobieństwo pojawienia się zagrożenia – tłumaczy Dariusz Chmielewski.W poszczególnych oddziałach spółki sprawnie wprowadzono zalecenia centrali.- W Oddziale Wybrzeże, w ramach którego działają dwie elektrociepłownie – w Gdańsku i Gdyni, wprowadziliśmy rozwiązania organizacyjne, które uniemożliwiają przebywanie w jednym czasie określonej grupie osób. Część pracowników pracuje zdalnie. Został także opracowany i weryfikowany jest na bieżąco plan funkcjonowania na wypadek ponadstandardowej absencji. Pracujemy wg podwyższonego reżimu sanitarnego. Bezwzględna higiena, dezynfekcja, kontrola temperatury osób wchodzących - to niektóre z działań – informuje Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże w PGE Energia Ciepła.Jak dodaje, główne ciągi komunikacyjne i miejsca ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane. Pracownicy są na bieżąco informowani o wszystkich zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym o profilaktyce oraz sposobie postępowania w razie wystąpienia objawów chorobowych. Jesteśmy przygotowani na dalsze dostosowywanie się do sytuacji, łącznie z zakwaterowaniem pracowników w miejscu pracy.- W celu ochrony przed zakażeniem pracowników kluczowych dla zapewnienia ciągłości produkcji, naszymi działaniami objęci są także pracownicy podwykonawców. Jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie, bezwarunkowo oczekujemy pracy w reżimie sanitarnym także od nich. Każde ogniwo w walce z koronawirusem jest istotne – podkreśla Elżbieta Kowalewska.Dyrektor Oddziału Wybrzeże nie ukrywa, że w walce z koronawirusem stanęli wobec nieoczekiwanych wyzwań. Kluczową w tej sytuacji okazała informacja i jej niezakłócony obieg, co pozwoliło na podejmowanie działań wyprzedzających. - Dzięki sztabom kryzysowym działającym we wszystkich lokalizacjach i centrali możemy wymieniać się doświadczeniami, wzajemnie korzystać z dobrych praktyk, unikać błędów, wspólnie pokonywać wyzwania. Skuteczność wdrożonych działań prewencyjnych, procedur i zmian w organizacji pracy sprawdzamy podczas ćwiczeń.- W krakowskiej elektrociepłowni trzymamy rękę na pulsie. Lokalnie powołany zespół codziennie analizuje aktualną sytuację w elektrociepłowni na podstawie danych związanych z rozprzestrzenieniem się koronawirusa na świecie, w Polsce, a także lokalnie w Małopolsce. W skład zespołu wchodzą m.in. specjaliści z inżynierii, produkcji, handlu, BHP, ochrony środowiska, administracji, spraw personalnych i komunikacji – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.Decyzje podejmowane w trakcie codziennych spotkań zespołu mają na celu minimalizowanie ryzyka zachorowań wśród pracowników elektrociepłowni oraz zapewnienie płynności procesu wytwórczego poprzez odpowiednie planowanie i dostosowanie działań do bieżącej sytuacji.Oprócz uwagi skierowanej bezpośrednio na elektrociepłownię, prowadzony jest stały monitoring dostaw paliwa oraz pozostałych surowców produkcyjnych; utrzymywany jest kontakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców i instytucji na terenie Krakowa.Już od 11 marca wprowadzano wiele działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w całym Oddziale PGE Energia Ciepła w Krakowie.- W rezultacie w elektrociepłowni pracujemy w tzw. reżimie sanitarnym, co oznacza wdrożenie i systematyczne udoskonalanie zasad przygotowanych specjalnie na czas zagrożenia epidemiologicznego. W kwietniu ponad trzydzieści procent załogi pracowało zdalnie, pozostali na zmiany lub rotacyjnie – tłumaczy Mariusz Michałek.Wprowadzono specjalny grafik pracy z dodatkową zmianą tzw. rezerwową – dzięki czemu wszyscy pracownicy zmianowi, odpowiedzialni za eksploatację elektrociepłowni mają dodatkowo 13 dni nieprzerwanego wolnego lub pracy zdalnej. Nowa organizacja pracy zwiększyła elastyczność w razie konieczności izolacji poszczególnych pracowników lub nawet całej zmiany.W kwietniu w całym Oddziale PGE Energia Ciepła w Krakowie nie zaobserwowano zwiększonej absencji chorobowej i tylko nieznaczny procent osób korzystał z opieki nad dzieckiem.Wśród osób pracujących zdalnie w elektrociepłowni są m.in. pracownicy departamentu handlu i procesów wsparcia. Oprócz koncentrowania się na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w czasie pandemii współpracują oni z partnerami nad rozwojem rynku ciepła.- Analizujemy wpływ koronawirusa na nasze plany i finalizujemy kolejne projekty związane z zapewnieniem ciepłej wody użytkowej mieszkańcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w stolicy Małopolski. W tym czasie przygotowujemy również projekty rozwojowe mające na celu zapewnienie ciepła sieciowego nowym obszarom Krakowa – informuje Mariusz Michałek.Menedżerowie podczas rozmów z pracownikami podkreślają, że zachowania, które są promowane i wprowadzane w PGE Energia Ciepła, a związane z profilaktyką koronawirusa, nie będą skuteczne, jeśli pracownicy pozostaną obojętni na to zagrożenie w codziennym życiu. Ważne pozostaje więc konsekwentne stosowanie podstawowych zasad takich jak mycie rąk, niedotykanie twarzy, utrzymywanie dystansu i unikanie skupisk ludzkich.